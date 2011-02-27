النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تتوقّع أمطاراً رعديّة على 6 مناطق اليوم

قالت: مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطار رعديّة مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية، حائل وأجزاءٍ من منطقة الرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على شمال غرب وغرب المملكة، وقد يتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال المملكة ووسطها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تتوقّع أمطاراً رعديّة على 6 مناطق اليوم
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطار رعديّة مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية، حائل وأجزاءٍ من منطقة الرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على شمال غرب وغرب المملكة، وقد يتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال المملكة ووسطها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
08:10 AM

"الأرصاد" تتوقّع أمطاراً رعديّة على 6 مناطق اليوم

قالت: مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
37,947

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطار رعديّة مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية، حائل وأجزاءٍ من منطقة الرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على شمال غرب وغرب المملكة، وقد يتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال المملكة ووسطها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,702
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,501
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,059
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,725

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

جمعان الكرت
تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة