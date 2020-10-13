النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

49 طن متفجرات وإحباط عمليات وشيكة التنفيذ.. فيديو لرئاسة أمن الدولة: الإرهاب آفة

طالبت الجميع بالتعاون معها بالاتصال على الأرقام المخصصة للإبلاغ عن الإرهابيين

نشرت رئاسة أمن الدولة في السعودية مقطع فيديو توعوي أكدت خلاله أنها أحبطت العديد من العمليات الإرهابية التي كانت على وشك التنفيذ في المملكة.

وأكدت الرئاسة عبر الفيديو المنشور حسابها على موقع "تويتر" على خطورة الإرهاب؛ "لكونه آفةً تخلّ بالأمن وتهدد الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

وأشارت "أمن الدولة" إلى أن "الجهود الأمنية أسفرت عن إحباط العديد من العمليات الإرهابية التي كانت على وشك التنفيذ، عبر استخدام مواد متفجرة مجموعها 49 طناً".

وطالبت رئاسة أمن الدولة الجميع بالتعاون معها بالاتصال بها على الأرقام المخصصة للإبلاغ عن الإرهابيين.

ولفتت إلى "وسائل الإرهاب في ترويع الآمنين متعددة، وأخطرها وأكثرها وحشية هي التفجيرات التي تكمن خطورتها بنشر دمار بأكبر مساحة ممكنة، وإزهاق أكبر عدد ممكن من الأرواح بشكل عشوائي بلا وعيٍ أو تفكير بحياة الأبرياء".

وأكدت أن "التنظيمات الإرهابية تحاول الحصول على المواد المتفجرة أو تصنيعها رغم خطورة وجودها بمناطق مأهولة بالسكان؛ وذلك لتنفيذ تفجيراتهم الإجرامية وحتى المصلين استُهدفوا بأحزمة ناسفة".

يُذكر أنه وفي 28 سبتمبر الماضي صرَّح المُتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بأنه نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت -بفضل الله- الجهات المختصة بالرئاسة بتاريخ 5/ 2/ 1442هـ، من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها خلال الفترة ما بين 9/ 2 إلى 20/ 3 من عام 1439هـ، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، حيث قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منها وكراً لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات.

وقد أسفرت العملية الأمنية عن القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم (10) متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن كما تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة.

رئاسة أمن الدولة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
49 طن متفجرات وإحباط عمليات وشيكة التنفيذ.. فيديو لرئاسة أمن الدولة: الإرهاب آفة
سبق

نشرت رئاسة أمن الدولة في السعودية مقطع فيديو توعوي أكدت خلاله أنها أحبطت العديد من العمليات الإرهابية التي كانت على وشك التنفيذ في المملكة.

وأكدت الرئاسة عبر الفيديو المنشور حسابها على موقع "تويتر" على خطورة الإرهاب؛ "لكونه آفةً تخلّ بالأمن وتهدد الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

وأشارت "أمن الدولة" إلى أن "الجهود الأمنية أسفرت عن إحباط العديد من العمليات الإرهابية التي كانت على وشك التنفيذ، عبر استخدام مواد متفجرة مجموعها 49 طناً".

وطالبت رئاسة أمن الدولة الجميع بالتعاون معها بالاتصال بها على الأرقام المخصصة للإبلاغ عن الإرهابيين.

ولفتت إلى "وسائل الإرهاب في ترويع الآمنين متعددة، وأخطرها وأكثرها وحشية هي التفجيرات التي تكمن خطورتها بنشر دمار بأكبر مساحة ممكنة، وإزهاق أكبر عدد ممكن من الأرواح بشكل عشوائي بلا وعيٍ أو تفكير بحياة الأبرياء".

وأكدت أن "التنظيمات الإرهابية تحاول الحصول على المواد المتفجرة أو تصنيعها رغم خطورة وجودها بمناطق مأهولة بالسكان؛ وذلك لتنفيذ تفجيراتهم الإجرامية وحتى المصلين استُهدفوا بأحزمة ناسفة".

يُذكر أنه وفي 28 سبتمبر الماضي صرَّح المُتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بأنه نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت -بفضل الله- الجهات المختصة بالرئاسة بتاريخ 5/ 2/ 1442هـ، من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها خلال الفترة ما بين 9/ 2 إلى 20/ 3 من عام 1439هـ، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، حيث قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منها وكراً لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات.

وقد أسفرت العملية الأمنية عن القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم (10) متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن كما تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
02:13 PM

49 طن متفجرات وإحباط عمليات وشيكة التنفيذ.. فيديو لرئاسة أمن الدولة: الإرهاب آفة

طالبت الجميع بالتعاون معها بالاتصال على الأرقام المخصصة للإبلاغ عن الإرهابيين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,625

نشرت رئاسة أمن الدولة في السعودية مقطع فيديو توعوي أكدت خلاله أنها أحبطت العديد من العمليات الإرهابية التي كانت على وشك التنفيذ في المملكة.

وأكدت الرئاسة عبر الفيديو المنشور حسابها على موقع "تويتر" على خطورة الإرهاب؛ "لكونه آفةً تخلّ بالأمن وتهدد الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

وأشارت "أمن الدولة" إلى أن "الجهود الأمنية أسفرت عن إحباط العديد من العمليات الإرهابية التي كانت على وشك التنفيذ، عبر استخدام مواد متفجرة مجموعها 49 طناً".

وطالبت رئاسة أمن الدولة الجميع بالتعاون معها بالاتصال بها على الأرقام المخصصة للإبلاغ عن الإرهابيين.

ولفتت إلى "وسائل الإرهاب في ترويع الآمنين متعددة، وأخطرها وأكثرها وحشية هي التفجيرات التي تكمن خطورتها بنشر دمار بأكبر مساحة ممكنة، وإزهاق أكبر عدد ممكن من الأرواح بشكل عشوائي بلا وعيٍ أو تفكير بحياة الأبرياء".

وأكدت أن "التنظيمات الإرهابية تحاول الحصول على المواد المتفجرة أو تصنيعها رغم خطورة وجودها بمناطق مأهولة بالسكان؛ وذلك لتنفيذ تفجيراتهم الإجرامية وحتى المصلين استُهدفوا بأحزمة ناسفة".

يُذكر أنه وفي 28 سبتمبر الماضي صرَّح المُتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بأنه نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت -بفضل الله- الجهات المختصة بالرئاسة بتاريخ 5/ 2/ 1442هـ، من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها خلال الفترة ما بين 9/ 2 إلى 20/ 3 من عام 1439هـ، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، حيث قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منها وكراً لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات.

وقد أسفرت العملية الأمنية عن القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم (10) متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن كما تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,872
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,441
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,835
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,341

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة