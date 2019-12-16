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"النفيعي" يدشن ملتقى الأمن والسلامة المدرسية الثالث بالطائف

بحضور عدد من مسؤولي المرور والدفاع المدني بالمحافظة

دشن المساعد للشؤون المدرسية محمد النفيعي اليوم بالطائف ملتقى الأمن والسلامة المدرسية الثالث، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالطائف العميد عمر المقذلي، ومدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني، والمساعد للخدمات المساندة وعدد من مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم.

وخلال اللقاء استعرضت إدارة الأمن والسلامة المنجزات العملية من خلال تنفيذ 18 برنامجاً تدريبياً للبنين بواقع 168 ساعة استفاد منه 1648 متدرباً، منها برامج في إدارة الأزمات وبرنامج السلامة في المدارس وبرنامج اليوم العالمي للإسعافات الأولية وأنظمة السلامة المدرسية ومنع الخسائر وبرنامج دافع الوطني وبرنامج اللقاء الدوري وبرنامج مختبراتنا الآمنة لمحضري المختبرات.

كما تم استعراض عدد خطط الإخلاء المنفذة من بداية الفصل الدراسي الأول، والتي بلغت 5790 خطة إخلاء، في حين بلغ عدد البلاغات الواردة 290 بلاغاً، حيث تم إغلاقها بالكامل، كما أنه تم تأهيل وتدريب أكثر من 210 حراس أمن و20 حارسة أمن لمدارس البنين والبنات، وقد اشتمل الملتقى في يومه الأول على طرح ثلاثة أوراق عمل.

من جانبه، أوضح المساعد للشؤون المدرسية محمد عامر النفيعي، أن الإدارة العامة للتعليم بالطائف أولت العناية الكاملة لجميع منسوبيها من خلال تنفيذ الخطط والبرامج وجميع الأعمال المتعلقة بالسلامة، وأيضاً المتابعة المستمرة للميدان التربوي لتوفير الجو الآمن المساعد على جودة المخرجات التعليمية.

وأشار "النفيعي" إلى أن الجهات ذات العلاقة تعد شريكاً أساسيًا في سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، مقدماً شكره وتقديره لإدارة الأمن والسلامة المدرسية على جهودهم الكبيرة في نشر ثقافة السلامة في المدارس.

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"النفيعي" يدشن ملتقى الأمن والسلامة المدرسية الثالث بالطائف
سبق

دشن المساعد للشؤون المدرسية محمد النفيعي اليوم بالطائف ملتقى الأمن والسلامة المدرسية الثالث، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالطائف العميد عمر المقذلي، ومدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني، والمساعد للخدمات المساندة وعدد من مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم.

وخلال اللقاء استعرضت إدارة الأمن والسلامة المنجزات العملية من خلال تنفيذ 18 برنامجاً تدريبياً للبنين بواقع 168 ساعة استفاد منه 1648 متدرباً، منها برامج في إدارة الأزمات وبرنامج السلامة في المدارس وبرنامج اليوم العالمي للإسعافات الأولية وأنظمة السلامة المدرسية ومنع الخسائر وبرنامج دافع الوطني وبرنامج اللقاء الدوري وبرنامج مختبراتنا الآمنة لمحضري المختبرات.

كما تم استعراض عدد خطط الإخلاء المنفذة من بداية الفصل الدراسي الأول، والتي بلغت 5790 خطة إخلاء، في حين بلغ عدد البلاغات الواردة 290 بلاغاً، حيث تم إغلاقها بالكامل، كما أنه تم تأهيل وتدريب أكثر من 210 حراس أمن و20 حارسة أمن لمدارس البنين والبنات، وقد اشتمل الملتقى في يومه الأول على طرح ثلاثة أوراق عمل.

من جانبه، أوضح المساعد للشؤون المدرسية محمد عامر النفيعي، أن الإدارة العامة للتعليم بالطائف أولت العناية الكاملة لجميع منسوبيها من خلال تنفيذ الخطط والبرامج وجميع الأعمال المتعلقة بالسلامة، وأيضاً المتابعة المستمرة للميدان التربوي لتوفير الجو الآمن المساعد على جودة المخرجات التعليمية.

وأشار "النفيعي" إلى أن الجهات ذات العلاقة تعد شريكاً أساسيًا في سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، مقدماً شكره وتقديره لإدارة الأمن والسلامة المدرسية على جهودهم الكبيرة في نشر ثقافة السلامة في المدارس.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
04:13 PM

"النفيعي" يدشن ملتقى الأمن والسلامة المدرسية الثالث بالطائف

بحضور عدد من مسؤولي المرور والدفاع المدني بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشن المساعد للشؤون المدرسية محمد النفيعي اليوم بالطائف ملتقى الأمن والسلامة المدرسية الثالث، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالطائف العميد عمر المقذلي، ومدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني، والمساعد للخدمات المساندة وعدد من مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم.

وخلال اللقاء استعرضت إدارة الأمن والسلامة المنجزات العملية من خلال تنفيذ 18 برنامجاً تدريبياً للبنين بواقع 168 ساعة استفاد منه 1648 متدرباً، منها برامج في إدارة الأزمات وبرنامج السلامة في المدارس وبرنامج اليوم العالمي للإسعافات الأولية وأنظمة السلامة المدرسية ومنع الخسائر وبرنامج دافع الوطني وبرنامج اللقاء الدوري وبرنامج مختبراتنا الآمنة لمحضري المختبرات.

كما تم استعراض عدد خطط الإخلاء المنفذة من بداية الفصل الدراسي الأول، والتي بلغت 5790 خطة إخلاء، في حين بلغ عدد البلاغات الواردة 290 بلاغاً، حيث تم إغلاقها بالكامل، كما أنه تم تأهيل وتدريب أكثر من 210 حراس أمن و20 حارسة أمن لمدارس البنين والبنات، وقد اشتمل الملتقى في يومه الأول على طرح ثلاثة أوراق عمل.

من جانبه، أوضح المساعد للشؤون المدرسية محمد عامر النفيعي، أن الإدارة العامة للتعليم بالطائف أولت العناية الكاملة لجميع منسوبيها من خلال تنفيذ الخطط والبرامج وجميع الأعمال المتعلقة بالسلامة، وأيضاً المتابعة المستمرة للميدان التربوي لتوفير الجو الآمن المساعد على جودة المخرجات التعليمية.

وأشار "النفيعي" إلى أن الجهات ذات العلاقة تعد شريكاً أساسيًا في سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، مقدماً شكره وتقديره لإدارة الأمن والسلامة المدرسية على جهودهم الكبيرة في نشر ثقافة السلامة في المدارس.

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