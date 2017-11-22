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"الصحة": تسجيل 39 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 50 خلال الـ24 ساعة الماضية

"التعليم" تدشن حملة لتطعيم منسوبيها بلقاح الإنفلونزا الموسمية

بالتعاون مع "الصحة" بهدف تقليل نسبة كبيرة من احتمالية الإصابة

أطلقت وزارة التعليم حملة تطعيم للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، والموجهة لمنسوبي الوزارة في مقر ديوان الوزارة بالرياض، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتستهدف الحملة تطعيم منسوبي الوزارة للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا والحد من أعراضها، حيث يسهم التطعيم في تقليل نسبة كبيرة من احتمالية الإصابة، مع تأكيد وزارة الصحة مأمونية اللقاح، وأهميته في الحماية من الآثار المترتبة على الإصابة بالفيروس.

ويأتي تنفيذ الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم للحفاظ على صحة وسلامة منسوبيها والمجتمع التعليمي كافة، وتعزيز الوعي الصحي، وكذلك الحث على اتباع السلوكيات السليمة.

وقدمت وزارة الصحة عدداً من النصائح للوقاية من الإنفلونزا؛ وعلى رأسها أخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وكذلك تجنّب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، إلى جانب الحرص على نظافة المكان.

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"التعليم" تدشن حملة لتطعيم منسوبيها بلقاح الإنفلونزا الموسمية
سبق

أطلقت وزارة التعليم حملة تطعيم للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، والموجهة لمنسوبي الوزارة في مقر ديوان الوزارة بالرياض، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتستهدف الحملة تطعيم منسوبي الوزارة للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا والحد من أعراضها، حيث يسهم التطعيم في تقليل نسبة كبيرة من احتمالية الإصابة، مع تأكيد وزارة الصحة مأمونية اللقاح، وأهميته في الحماية من الآثار المترتبة على الإصابة بالفيروس.

ويأتي تنفيذ الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم للحفاظ على صحة وسلامة منسوبيها والمجتمع التعليمي كافة، وتعزيز الوعي الصحي، وكذلك الحث على اتباع السلوكيات السليمة.

وقدمت وزارة الصحة عدداً من النصائح للوقاية من الإنفلونزا؛ وعلى رأسها أخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وكذلك تجنّب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، إلى جانب الحرص على نظافة المكان.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
02:53 PM

"التعليم" تدشن حملة لتطعيم منسوبيها بلقاح الإنفلونزا الموسمية

بالتعاون مع "الصحة" بهدف تقليل نسبة كبيرة من احتمالية الإصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت وزارة التعليم حملة تطعيم للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، والموجهة لمنسوبي الوزارة في مقر ديوان الوزارة بالرياض، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتستهدف الحملة تطعيم منسوبي الوزارة للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا والحد من أعراضها، حيث يسهم التطعيم في تقليل نسبة كبيرة من احتمالية الإصابة، مع تأكيد وزارة الصحة مأمونية اللقاح، وأهميته في الحماية من الآثار المترتبة على الإصابة بالفيروس.

ويأتي تنفيذ الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم للحفاظ على صحة وسلامة منسوبيها والمجتمع التعليمي كافة، وتعزيز الوعي الصحي، وكذلك الحث على اتباع السلوكيات السليمة.

وقدمت وزارة الصحة عدداً من النصائح للوقاية من الإنفلونزا؛ وعلى رأسها أخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وكذلك تجنّب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، إلى جانب الحرص على نظافة المكان.

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