أمطار متفرقة على العاصمة وتنبيه "الأرصاد" يبشّر: تستمر للمساء

تصحبها رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وتشمل معظم محافظات الرياض

شهدت العاصمة الرياض خلال ساعات الصباح الأولى أمطاراً متفرقة شملت أحياءً عدة وسط سماء ملبدة بالغيوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد نبّهت منطقة الرياض من حالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في يالرؤية، في حالة تستمر للتاسعة من مساء اليوم، وتشمل: الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح وضرما.