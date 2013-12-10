النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمطار متفرقة على العاصمة وتنبيه "الأرصاد" يبشّر: تستمر للمساء

تصحبها رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وتشمل معظم محافظات الرياض

شهدت العاصمة الرياض خلال ساعات الصباح الأولى أمطاراً متفرقة شملت أحياءً عدة وسط سماء ملبدة بالغيوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد نبّهت منطقة الرياض من حالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في يالرؤية، في حالة تستمر للتاسعة من مساء اليوم، وتشمل: الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح وضرما.

أمطار الرياض حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمطار متفرقة على العاصمة وتنبيه "الأرصاد" يبشّر: تستمر للمساء
سبق

شهدت العاصمة الرياض خلال ساعات الصباح الأولى أمطاراً متفرقة شملت أحياءً عدة وسط سماء ملبدة بالغيوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد نبّهت منطقة الرياض من حالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في يالرؤية، في حالة تستمر للتاسعة من مساء اليوم، وتشمل: الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح وضرما.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
08:31 AM

أمطار متفرقة على العاصمة وتنبيه "الأرصاد" يبشّر: تستمر للمساء

تصحبها رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وتشمل معظم محافظات الرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,707

شهدت العاصمة الرياض خلال ساعات الصباح الأولى أمطاراً متفرقة شملت أحياءً عدة وسط سماء ملبدة بالغيوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد نبّهت منطقة الرياض من حالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في يالرؤية، في حالة تستمر للتاسعة من مساء اليوم، وتشمل: الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح وضرما.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,969
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,072
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,413
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,834

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة