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تعليم القنفذة يعلن انطلاق اختبارات تعزيز المهارات للطلاب والطالبات

الزاحمي: جاءت للرفع من مستويات المنافسة عالميًّا.. جاهزون لتحقيق الأهداف

تنطلق مدارس تعليم القنفذة بنين وبنات، اليوم الأحد في تنفيذ اختبارات تعزيز المهارات للطلاب والطالبات وسط همة عالية وعودة حضورية ناجحة في أسبوعها الأول.

هذا وستكون المقررات الدراسية المستهدفة للاختبار هي المواد الأساسية: (الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية) وفق الجداول الزمنية المقررة.

وقال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي بمناسبة هذه الانطلاقة المباركة لـ"سبق": "خطوات مميزة تتخذها وزارة التعليم للرفع من مستوى التنافسية نحو العالمية، وجاءت هذه الاختبارات لتلامس ما يجيده أبناؤنا وبناتنا من مهارات تحتاج إلى التعزيز، ومهارات يفتقدونها تحتاج إلى التركيز والتطوير والابتكار؛ للرفع من مستوياتهم مهاريًّا بجانب معارفهم.

وأضاف الزاحمي: أن تعليم القنفذة بأقسامه ذات العلاقة ومكاتب التعليم، جاهزة بكل إمكاناتها لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاختبارات.

من جهة أخرى قال رئيس قسم الاختبارات والقبول بتعليم القنفذة حسن بن أحمد الفقيه: "اختبارات تعزيز المهارات تأتي من توجه وزارة التعليم المتمثل في تجويد نواتج التعليم وتحسين مخرجات التعليم، ورفع المستوى التحصيلي للطلبة وقياس مهاراتهم ومعارفهم.. وتركز هذه الاختبارات التي تنطلق بدءًا من يوم الأحد الموافق 28/ 1/ 1443هـ على قياس المستوى التحصيلي للطلبة بناء على تحصيلهم في العام الدراسي الماضي 1442هـ، وتحرص إدارة التعليم في القنفذة على مشاركة جميع الطلاب والطالبات في الصفوف المستهدفة في أداء اختبارات تعزيز المهارات؛ من خلال حث أولياء الأمور على الاهتمام بمشاركة أبنائهم وبناتهم وصولًا لتحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الاختبارات"؛ داعيًا الله عز وجل التوفيق والنجاح للجميع.

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تعليم القنفذة يعلن انطلاق اختبارات تعزيز المهارات للطلاب والطالبات
سبق

تنطلق مدارس تعليم القنفذة بنين وبنات، اليوم الأحد في تنفيذ اختبارات تعزيز المهارات للطلاب والطالبات وسط همة عالية وعودة حضورية ناجحة في أسبوعها الأول.

هذا وستكون المقررات الدراسية المستهدفة للاختبار هي المواد الأساسية: (الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية) وفق الجداول الزمنية المقررة.

وقال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي بمناسبة هذه الانطلاقة المباركة لـ"سبق": "خطوات مميزة تتخذها وزارة التعليم للرفع من مستوى التنافسية نحو العالمية، وجاءت هذه الاختبارات لتلامس ما يجيده أبناؤنا وبناتنا من مهارات تحتاج إلى التعزيز، ومهارات يفتقدونها تحتاج إلى التركيز والتطوير والابتكار؛ للرفع من مستوياتهم مهاريًّا بجانب معارفهم.

وأضاف الزاحمي: أن تعليم القنفذة بأقسامه ذات العلاقة ومكاتب التعليم، جاهزة بكل إمكاناتها لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاختبارات.

من جهة أخرى قال رئيس قسم الاختبارات والقبول بتعليم القنفذة حسن بن أحمد الفقيه: "اختبارات تعزيز المهارات تأتي من توجه وزارة التعليم المتمثل في تجويد نواتج التعليم وتحسين مخرجات التعليم، ورفع المستوى التحصيلي للطلبة وقياس مهاراتهم ومعارفهم.. وتركز هذه الاختبارات التي تنطلق بدءًا من يوم الأحد الموافق 28/ 1/ 1443هـ على قياس المستوى التحصيلي للطلبة بناء على تحصيلهم في العام الدراسي الماضي 1442هـ، وتحرص إدارة التعليم في القنفذة على مشاركة جميع الطلاب والطالبات في الصفوف المستهدفة في أداء اختبارات تعزيز المهارات؛ من خلال حث أولياء الأمور على الاهتمام بمشاركة أبنائهم وبناتهم وصولًا لتحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الاختبارات"؛ داعيًا الله عز وجل التوفيق والنجاح للجميع.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
11:36 AM

تعليم القنفذة يعلن انطلاق اختبارات تعزيز المهارات للطلاب والطالبات

الزاحمي: جاءت للرفع من مستويات المنافسة عالميًّا.. جاهزون لتحقيق الأهداف

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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تنطلق مدارس تعليم القنفذة بنين وبنات، اليوم الأحد في تنفيذ اختبارات تعزيز المهارات للطلاب والطالبات وسط همة عالية وعودة حضورية ناجحة في أسبوعها الأول.

هذا وستكون المقررات الدراسية المستهدفة للاختبار هي المواد الأساسية: (الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية) وفق الجداول الزمنية المقررة.

وقال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي بمناسبة هذه الانطلاقة المباركة لـ"سبق": "خطوات مميزة تتخذها وزارة التعليم للرفع من مستوى التنافسية نحو العالمية، وجاءت هذه الاختبارات لتلامس ما يجيده أبناؤنا وبناتنا من مهارات تحتاج إلى التعزيز، ومهارات يفتقدونها تحتاج إلى التركيز والتطوير والابتكار؛ للرفع من مستوياتهم مهاريًّا بجانب معارفهم.

وأضاف الزاحمي: أن تعليم القنفذة بأقسامه ذات العلاقة ومكاتب التعليم، جاهزة بكل إمكاناتها لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاختبارات.

من جهة أخرى قال رئيس قسم الاختبارات والقبول بتعليم القنفذة حسن بن أحمد الفقيه: "اختبارات تعزيز المهارات تأتي من توجه وزارة التعليم المتمثل في تجويد نواتج التعليم وتحسين مخرجات التعليم، ورفع المستوى التحصيلي للطلبة وقياس مهاراتهم ومعارفهم.. وتركز هذه الاختبارات التي تنطلق بدءًا من يوم الأحد الموافق 28/ 1/ 1443هـ على قياس المستوى التحصيلي للطلبة بناء على تحصيلهم في العام الدراسي الماضي 1442هـ، وتحرص إدارة التعليم في القنفذة على مشاركة جميع الطلاب والطالبات في الصفوف المستهدفة في أداء اختبارات تعزيز المهارات؛ من خلال حث أولياء الأمور على الاهتمام بمشاركة أبنائهم وبناتهم وصولًا لتحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الاختبارات"؛ داعيًا الله عز وجل التوفيق والنجاح للجميع.

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