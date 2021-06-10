بقرار من إدارة "النفيعي" .. الأهلي ينهي علاقته بالبرازيلي " ليما"

وقعت إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، مخالصة مالية نهائية مع محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي لوكاس ليما.



يُذكر أن الأهلي خرج هذا الموسم خالي الوفاض من البطولات المحلية، كما حل ثامنًا في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (39 نقطة).