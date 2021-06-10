وقعت إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، مخالصة مالية نهائية مع محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي لوكاس ليما.
يُذكر أن الأهلي خرج هذا الموسم خالي الوفاض من البطولات المحلية، كما حل ثامنًا في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (39 نقطة).
"نزاهة": إيقاف قاضيَي استئناف ورئيس محكمة سابق وضباط صف بـ«حرس الحدود» .. ووقف صرف 100 مليون ريال كتعويضات
بقرار من إدارة "النفيعي" .. الأهلي ينهي علاقته بالبرازيلي " ليما"
وقعت إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، مخالصة مالية نهائية مع محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي لوكاس ليما.
يُذكر أن الأهلي خرج هذا الموسم خالي الوفاض من البطولات المحلية، كما حل ثامنًا في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (39 نقطة).
وقعت إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، مخالصة مالية نهائية مع محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي لوكاس ليما.
بقرار من إدارة "النفيعي" .. الأهلي ينهي علاقته بالبرازيلي " ليما"
وقعت إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، مخالصة مالية نهائية مع محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي لوكاس ليما.
يُذكر أن الأهلي خرج هذا الموسم خالي الوفاض من البطولات المحلية، كما حل ثامنًا في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (39 نقطة).