أجواء أربعاء العاصمة .. الحصيني يتوقعها "رائعة" والهطولات حاضرة

قال: الـ 36 ساعة المُقبلة ماطرة على مناطق عدة بما فيها الرياض ومكة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "٣٦" ساعة المُقبلة من يوم الأربعاء -بإذن الله- أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع خلال الـ"٣٦" ساعة المُقبلة من يوم الأربعاء -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان شرقها وسواحلها؛ تمتد -إن شاء الله- إلى أجزاءٍ من مناطق: القصيم والرياض والشرقية.

وأضاف: أجواء الرياض العاصمة أجواء رائعة وباردة وغائمة إلى غائمة جزئياً مع ارتفاع نسبة هطول الأمطار على العاصمة الرياض، وكذلك محافظات: الخرج وحوطة بني تميم والحريق والقويعية؛ تمتد إلى أجزاءٍ من شمال العاصمة وشرقها -إن شاء الله-.