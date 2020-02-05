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أجواء أربعاء العاصمة .. الحصيني يتوقعها "رائعة" والهطولات حاضرة

قال: الـ 36 ساعة المُقبلة ماطرة على مناطق عدة بما فيها الرياض ومكة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "٣٦" ساعة المُقبلة من يوم الأربعاء -بإذن الله- أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع خلال الـ"٣٦" ساعة المُقبلة من يوم الأربعاء -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان شرقها وسواحلها؛ تمتد -إن شاء الله- إلى أجزاءٍ من مناطق: القصيم والرياض والشرقية.

وأضاف: أجواء الرياض العاصمة أجواء رائعة وباردة وغائمة إلى غائمة جزئياً مع ارتفاع نسبة هطول الأمطار على العاصمة الرياض، وكذلك محافظات: الخرج وحوطة بني تميم والحريق والقويعية؛ تمتد إلى أجزاءٍ من شمال العاصمة وشرقها -إن شاء الله-.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء أربعاء العاصمة .. الحصيني يتوقعها "رائعة" والهطولات حاضرة
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "٣٦" ساعة المُقبلة من يوم الأربعاء -بإذن الله- أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع خلال الـ"٣٦" ساعة المُقبلة من يوم الأربعاء -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان شرقها وسواحلها؛ تمتد -إن شاء الله- إلى أجزاءٍ من مناطق: القصيم والرياض والشرقية.

وأضاف: أجواء الرياض العاصمة أجواء رائعة وباردة وغائمة إلى غائمة جزئياً مع ارتفاع نسبة هطول الأمطار على العاصمة الرياض، وكذلك محافظات: الخرج وحوطة بني تميم والحريق والقويعية؛ تمتد إلى أجزاءٍ من شمال العاصمة وشرقها -إن شاء الله-.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
09:00 AM

أجواء أربعاء العاصمة .. الحصيني يتوقعها "رائعة" والهطولات حاضرة

قال: الـ 36 ساعة المُقبلة ماطرة على مناطق عدة بما فيها الرياض ومكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "٣٦" ساعة المُقبلة من يوم الأربعاء -بإذن الله- أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع خلال الـ"٣٦" ساعة المُقبلة من يوم الأربعاء -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان شرقها وسواحلها؛ تمتد -إن شاء الله- إلى أجزاءٍ من مناطق: القصيم والرياض والشرقية.

وأضاف: أجواء الرياض العاصمة أجواء رائعة وباردة وغائمة إلى غائمة جزئياً مع ارتفاع نسبة هطول الأمطار على العاصمة الرياض، وكذلك محافظات: الخرج وحوطة بني تميم والحريق والقويعية؛ تمتد إلى أجزاءٍ من شمال العاصمة وشرقها -إن شاء الله-.

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