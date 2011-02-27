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نظام ترقيات جامعة الملك سعود يثير استياء موظفيها.. اختبارات وتعقيد

مغردون: ‏"الجهة الوحيدة اللي تسوي اختبار ترقية.. من أين لك هذا النظام؟"

أبدى موظفو جامعة الملك سعود تذمرهم بسبب تسويف الجامعة وتأخرها في الترقيات المستحقة لموظفيها؛ مما جعل العدد يصل إلى ٧ آلاف موظف وموظفة يستحقون الترقية ولم يحصلوا عليها دون سبب واضح!

وقال أحد الموظفين لـ"سبق": ما زاد الأمر ظلماً وتعقيداً؛ هو وضع اختبارات للترقيات بدلاً من النظام المعتاد سابقاً في الجهات الحكومية، والذي يتمثل في إكمال أربع سنوات لاستحقاق الترقية؛ حيث تم إلزامنا بالحضور للاختبار في يوم إجازتنا، وفي حال عدم الحضور يتم الاستبعاد من الترقية!

وأضاف: إنني أستحق الترقية منذ ثلاثة أعوام، وفي كل محضر ترقية؛ يتم إبلاغي أن اسمي سيكون ضمن المترقين؛ ولكني أتفاجأ بعدم الترقية؛ مبيناً أن الصدمة لجميع الموظفين كانت بوضع معايير جديدة بالترقيات، وهي اختبارات تحريرية ومن يجتازها تتم ترقيته فقط على الرغم من أنني أستحق الترقية؛ فهذا ظلم واضح.

ولفت الموظف المتضرر إلى أنه تم وضع اختبار الترقية في يوم إجازة الموظفين، وفي حال عدم الحضور؛ يتم استبعادنا من استحقاق الترقية، وهذا ظلم للموظفين؛ أن يتم إلزامهم بالحضور في الإجازة دون تعويضهم بيوم آخر!

وقد دشن ناشطون على تويتر وسماً بعنوان: #مخالفة_جامعة_الملك_سعود_في_ترقيات_الخدمة المدنية وتساءلت فيه إحدى المغردات قائلة: ‏"الجهة الوحيدة اللي تسوي اختبار ترقية هي جامعة الملك سعود، من أين لك هذا النظام يا عزيزتي؟!".

‏‫وتابع آخر: ‏بالإضافة إلى مخالفة الأمر الملكي وخصم نصف العلاوة السنوية لشهر يناير لأكثر من عشرة آلاف موظف وموظفة دون أي توضيح!

وكانت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الملك سعود، قد دعت مؤخراً جميع المستحقين والمستحقات للترقية للمرتبة العاشرة فما دون، لإجراء مسابقة الترقية بتاريخ 15/ 6/ 1439هـ الموافق 3/ 3/ 2018م؛ وذلك لمن أمضوا أربع سنوات فأكثر من تاريخ حصولهم على مراتبهم وممن قاموا بتعبئة بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للترقيات، حتى تاريخ 30/ 1/ 1439هـ الموافق 20/ 10/ 2017م.

وأهاب مساعد مدير إدارة شؤون الموظفين بالعمادة محمد الشارقي لجميع المستحقين والمستحقات للترقية، إحضار أصل الهوية الوطنية، وأصل بطاقة العمل، أو جواز السفر، وطباعة الموعد؛ مشيراً إلى أن العمادة سَبَق أن أصدرت تعميماً لكافة قطاعات الجامعة بتاريخ 2/ 12/ 1438هـ، ونشرت خبراً صحفياً عبر موقع العمادة الإلكتروني، ورسالة الجامعة، تُبين فيهما آلية وشروط التقديم، وتدقيق مسوغات الترقية، واستكمال بيانات المستحقين والمستحقات للترقية بنظام المسابقات؛ داعياً جميع المستحقين والمستحقات للترقية إلى الدخول عبر الموقع الإلكتروني للعمادة https://dfpa.ksu.edu.sa/node/1669 لمعرفة توقيت وموقع إجراء المسابقة.

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نظام ترقيات جامعة الملك سعود يثير استياء موظفيها.. اختبارات وتعقيد
سبق

أبدى موظفو جامعة الملك سعود تذمرهم بسبب تسويف الجامعة وتأخرها في الترقيات المستحقة لموظفيها؛ مما جعل العدد يصل إلى ٧ آلاف موظف وموظفة يستحقون الترقية ولم يحصلوا عليها دون سبب واضح!

وقال أحد الموظفين لـ"سبق": ما زاد الأمر ظلماً وتعقيداً؛ هو وضع اختبارات للترقيات بدلاً من النظام المعتاد سابقاً في الجهات الحكومية، والذي يتمثل في إكمال أربع سنوات لاستحقاق الترقية؛ حيث تم إلزامنا بالحضور للاختبار في يوم إجازتنا، وفي حال عدم الحضور يتم الاستبعاد من الترقية!

وأضاف: إنني أستحق الترقية منذ ثلاثة أعوام، وفي كل محضر ترقية؛ يتم إبلاغي أن اسمي سيكون ضمن المترقين؛ ولكني أتفاجأ بعدم الترقية؛ مبيناً أن الصدمة لجميع الموظفين كانت بوضع معايير جديدة بالترقيات، وهي اختبارات تحريرية ومن يجتازها تتم ترقيته فقط على الرغم من أنني أستحق الترقية؛ فهذا ظلم واضح.

ولفت الموظف المتضرر إلى أنه تم وضع اختبار الترقية في يوم إجازة الموظفين، وفي حال عدم الحضور؛ يتم استبعادنا من استحقاق الترقية، وهذا ظلم للموظفين؛ أن يتم إلزامهم بالحضور في الإجازة دون تعويضهم بيوم آخر!

وقد دشن ناشطون على تويتر وسماً بعنوان: #مخالفة_جامعة_الملك_سعود_في_ترقيات_الخدمة المدنية وتساءلت فيه إحدى المغردات قائلة: ‏"الجهة الوحيدة اللي تسوي اختبار ترقية هي جامعة الملك سعود، من أين لك هذا النظام يا عزيزتي؟!".

‏‫وتابع آخر: ‏بالإضافة إلى مخالفة الأمر الملكي وخصم نصف العلاوة السنوية لشهر يناير لأكثر من عشرة آلاف موظف وموظفة دون أي توضيح!

وكانت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الملك سعود، قد دعت مؤخراً جميع المستحقين والمستحقات للترقية للمرتبة العاشرة فما دون، لإجراء مسابقة الترقية بتاريخ 15/ 6/ 1439هـ الموافق 3/ 3/ 2018م؛ وذلك لمن أمضوا أربع سنوات فأكثر من تاريخ حصولهم على مراتبهم وممن قاموا بتعبئة بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للترقيات، حتى تاريخ 30/ 1/ 1439هـ الموافق 20/ 10/ 2017م.

وأهاب مساعد مدير إدارة شؤون الموظفين بالعمادة محمد الشارقي لجميع المستحقين والمستحقات للترقية، إحضار أصل الهوية الوطنية، وأصل بطاقة العمل، أو جواز السفر، وطباعة الموعد؛ مشيراً إلى أن العمادة سَبَق أن أصدرت تعميماً لكافة قطاعات الجامعة بتاريخ 2/ 12/ 1438هـ، ونشرت خبراً صحفياً عبر موقع العمادة الإلكتروني، ورسالة الجامعة، تُبين فيهما آلية وشروط التقديم، وتدقيق مسوغات الترقية، واستكمال بيانات المستحقين والمستحقات للترقية بنظام المسابقات؛ داعياً جميع المستحقين والمستحقات للترقية إلى الدخول عبر الموقع الإلكتروني للعمادة https://dfpa.ksu.edu.sa/node/1669 لمعرفة توقيت وموقع إجراء المسابقة.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
11:47 AM

نظام ترقيات جامعة الملك سعود يثير استياء موظفيها.. اختبارات وتعقيد

مغردون: ‏"الجهة الوحيدة اللي تسوي اختبار ترقية.. من أين لك هذا النظام؟"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
4,621

أبدى موظفو جامعة الملك سعود تذمرهم بسبب تسويف الجامعة وتأخرها في الترقيات المستحقة لموظفيها؛ مما جعل العدد يصل إلى ٧ آلاف موظف وموظفة يستحقون الترقية ولم يحصلوا عليها دون سبب واضح!

وقال أحد الموظفين لـ"سبق": ما زاد الأمر ظلماً وتعقيداً؛ هو وضع اختبارات للترقيات بدلاً من النظام المعتاد سابقاً في الجهات الحكومية، والذي يتمثل في إكمال أربع سنوات لاستحقاق الترقية؛ حيث تم إلزامنا بالحضور للاختبار في يوم إجازتنا، وفي حال عدم الحضور يتم الاستبعاد من الترقية!

وأضاف: إنني أستحق الترقية منذ ثلاثة أعوام، وفي كل محضر ترقية؛ يتم إبلاغي أن اسمي سيكون ضمن المترقين؛ ولكني أتفاجأ بعدم الترقية؛ مبيناً أن الصدمة لجميع الموظفين كانت بوضع معايير جديدة بالترقيات، وهي اختبارات تحريرية ومن يجتازها تتم ترقيته فقط على الرغم من أنني أستحق الترقية؛ فهذا ظلم واضح.

ولفت الموظف المتضرر إلى أنه تم وضع اختبار الترقية في يوم إجازة الموظفين، وفي حال عدم الحضور؛ يتم استبعادنا من استحقاق الترقية، وهذا ظلم للموظفين؛ أن يتم إلزامهم بالحضور في الإجازة دون تعويضهم بيوم آخر!

وقد دشن ناشطون على تويتر وسماً بعنوان: #مخالفة_جامعة_الملك_سعود_في_ترقيات_الخدمة المدنية وتساءلت فيه إحدى المغردات قائلة: ‏"الجهة الوحيدة اللي تسوي اختبار ترقية هي جامعة الملك سعود، من أين لك هذا النظام يا عزيزتي؟!".

‏‫وتابع آخر: ‏بالإضافة إلى مخالفة الأمر الملكي وخصم نصف العلاوة السنوية لشهر يناير لأكثر من عشرة آلاف موظف وموظفة دون أي توضيح!

وكانت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الملك سعود، قد دعت مؤخراً جميع المستحقين والمستحقات للترقية للمرتبة العاشرة فما دون، لإجراء مسابقة الترقية بتاريخ 15/ 6/ 1439هـ الموافق 3/ 3/ 2018م؛ وذلك لمن أمضوا أربع سنوات فأكثر من تاريخ حصولهم على مراتبهم وممن قاموا بتعبئة بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للترقيات، حتى تاريخ 30/ 1/ 1439هـ الموافق 20/ 10/ 2017م.

وأهاب مساعد مدير إدارة شؤون الموظفين بالعمادة محمد الشارقي لجميع المستحقين والمستحقات للترقية، إحضار أصل الهوية الوطنية، وأصل بطاقة العمل، أو جواز السفر، وطباعة الموعد؛ مشيراً إلى أن العمادة سَبَق أن أصدرت تعميماً لكافة قطاعات الجامعة بتاريخ 2/ 12/ 1438هـ، ونشرت خبراً صحفياً عبر موقع العمادة الإلكتروني، ورسالة الجامعة، تُبين فيهما آلية وشروط التقديم، وتدقيق مسوغات الترقية، واستكمال بيانات المستحقين والمستحقات للترقية بنظام المسابقات؛ داعياً جميع المستحقين والمستحقات للترقية إلى الدخول عبر الموقع الإلكتروني للعمادة https://dfpa.ksu.edu.sa/node/1669 لمعرفة توقيت وموقع إجراء المسابقة.

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