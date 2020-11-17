ساعات وينطلق اكتتاب "أرامكو" الأضخم في التاريخ.. هنا كل ما تريد معرفته

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء الاكتتاب على أسهم عملاق النفط العالمي وسط ترقب عالمي؛ إذ إن إدراج أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" في المملكة العربية السعودية يمنح المستثمرين الفرصة للمشاركة في أحد أهم الإدراجات في الأسواق المالية العالمية.

وفي حين يستعد المكتتبون للاستثمار في الاكتتاب الأضخم في التاريخ، فإنهم بحاجة إلى بعض المعلومات التي قد تساعدهم على الاكتتاب بطريقة واضحة.

* الشرائح المستهدفة

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على الشريحتين التاليتين من المكتتبين:

1- المؤسسات المكتتبة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر، وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.

2- الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم، أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي في إحدى الجهات المستلمة.

ويشترط أن يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، علمًا بأن الحد الأدنى للاكتتاب للأفراد هو 10 أسهم من أسهم الطرح محسوبة على سعر الطرح النهائي.

* فترة الطرح

تبدأ فترة اكتتاب الأفراد والمؤسسات اليوم الأحد 17 نوفمبر، وتنتهي في 28 من الشهر نفسه للأفراد، فيما ستنتهي في 4 ديسمبر المقبل للمؤسسات.

* تواريخ مهمة مرتبطة بالطرح

سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح يوم 5 ديسمبر، كما سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد في يوم 5 ديسمبر أيضًا، أما تاريخ إعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وجدت) للمكتتبين الأفراد سيكون في موعد أقصاه 12 ديسمبر.

ويتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات، والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

* سعر الطرح النهائي

يتم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح من قِبل المساهم البائع وأرامكو السعودية والمستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين بنهاية فترة بناء سجل الأوامر، وستعلن الشركة عن سعر الطرح النهائي عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية وعبر موقعها الإلكتروني.

* رد قيمة الفرق

إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من الحد الأعلى للنطاق السعري الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد، يكون للمكتتبين الأفراد الخيار بين:

1- الحصول على قيمة الفائض النقدي المحسوب على قيمة الفرق بين الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، عن طريق رد قيمة هذا الفائض إلى الحساب المصرفي للمكتتب.

2- إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد، بحسب ما يراه المساهم البائع، وأرامكو السعودية مناسبًا بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين بناءً على السعر النهائي للطرح.

* توقعات النمو

توقعت الشركة من خلال نشرة الإصدار أن يستمر نمو الطلب العالمي على النفط الخام في ظل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما أنه من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على المنتجات والمواد الكيميائية المكررة، بما في ذلك الإيثيلين، كذلك من المتوقع أن يشهد الطلب داخل المملكة على الغاز الطبيعي نموًا ملحوظًا.

* المخاطر المحتملة

لفتت أرامكو في نشرة الإصدار إلى عددٍ من المخاطر المحتملة، وهي:

1- التأثر بالعرض والطلب على النفط عالميًا وبأسعار البيع.

2- المنافسة الشديدة في السوق التي قد تؤثر على سعر بيع النفط.

3- مخاطر مرتبطة بالتطورات الاقتصادية والسياسية في قارة آسيا، إذ تبلغ صادرات النفط للسوق الآسيوي نحو 71 % من إجمالي صادرات الشركة من النفط الخام.

4- التوترات الجيوسياسية في المنطقة وإمكانية مواجهة هجمات إرهابية.

5- دعاوى قضائية ضد الشركة في الأسواق العالمية.

6- حق الحكومة في تحديد سقف إنتاج النفط.

7- مخاطر تتعلق بمكافحة التغير المناخي وبالتالي تراجع الطلب على النفط.

8- تقلبات سعر الدولار الأمريكي، فقد يتأثر المركز المالي للشركة ونتائج عملياتها سلبًا، إذا قررت المملكة عدم ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي.