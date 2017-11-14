تراجع المخزون الأمريكي وتصريحات "أوبك" تدفعان النفط للارتفاع.. هنا الأسعار

"باركندو": شركات "الصخري" لا تتوقع إنتاج أكثر من 300 إلى 400 ألف برميل يومياً

ارتفع النفط، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع تراجعاً مفاجئاً في مخزونات الخام الأمريكية، في حين جاء دعم إضافي من تصريحات مسؤول في "أوبك" عن نمو دون المتوقع لإنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة في 2020.

لكن حدّ من المكاسب إشارات متباينة بخصوص الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، حيث زاد الناتج الصناعي أبطأ من المتوقع في أكتوبر، لكن استهلاك المصافي من الخام سجل ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق.

ووفق "رويترز" بحلول الساعة 06:06 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لبرنت مرتفعة 39 سنتاً بما يعادل 0.6 بالمائة إلى 62.76 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 39 سنتاً أو 0.7 بالمائة ليصل إلى 57.51 دولار للبرميل.

كان محمد باركندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قال الأربعاء إن من المرجح خفض توقعات المعروض في 2020، ولاسيما من النفط الصخري الأمريكي، مضيفاً أن بعض شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة لا تتوقع نمو الإنتاج أكثر من نحو 300 إلى 400 ألف برميل يومياً.

وقال "هوي لي"، الاقتصادي لدى بنك "أو.ٍسي.بي.سي" في سنغافورة، إنه في حين دعمت تصريحات "باركندو" الأسعار، فإنه لا توجد طريقة واضحة يمكن لـ"أوبك" أن تتوقع بها إنتاج النفط خارج دول المنظمة.

وقال: "لا أتوقع تغيرات كبيرة في المعروض، ولذا ستظل الأسعار داخل النطاق ذاته الذي لازمته منذ مطلع نوفمبر".