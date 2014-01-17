النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 5505 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4349 خلال الـ24 ساعة الماضية

شرطة أبوظبي: انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة المصفح

رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات دون طيّار "درون"

أعلنت شرطة أبوظبي اندلاع حريقٍ، صباح اليوم؛ ما أدّى إلى انفجارٍ في ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

ووفق صحيفة "البيان"، كشفت التحقيقات الأولية عن رصد أجسام طائرة صغيرة يُحتمل أن تكون لطائرات دون طيّار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسبّبت في الانفجار والحريق، وتمّ إرسال جهات الاختصاص وجارٍ التعامل مع الحريق.

وباشرت السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرارٌ تُذكر نتجت عن الحادثين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
شرطة أبوظبي: انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة المصفح
سبق

أعلنت شرطة أبوظبي اندلاع حريقٍ، صباح اليوم؛ ما أدّى إلى انفجارٍ في ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

ووفق صحيفة "البيان"، كشفت التحقيقات الأولية عن رصد أجسام طائرة صغيرة يُحتمل أن تكون لطائرات دون طيّار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسبّبت في الانفجار والحريق، وتمّ إرسال جهات الاختصاص وجارٍ التعامل مع الحريق.

وباشرت السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرارٌ تُذكر نتجت عن الحادثين.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
12:36 PM

شرطة أبوظبي: انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة المصفح

رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات دون طيّار "درون"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,703

أعلنت شرطة أبوظبي اندلاع حريقٍ، صباح اليوم؛ ما أدّى إلى انفجارٍ في ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

ووفق صحيفة "البيان"، كشفت التحقيقات الأولية عن رصد أجسام طائرة صغيرة يُحتمل أن تكون لطائرات دون طيّار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسبّبت في الانفجار والحريق، وتمّ إرسال جهات الاختصاص وجارٍ التعامل مع الحريق.

وباشرت السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرارٌ تُذكر نتجت عن الحادثين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,626
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,502
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,809
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,690

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة