شرطة أبوظبي: انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة المصفح

رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات دون طيّار "درون"

أعلنت شرطة أبوظبي اندلاع حريقٍ، صباح اليوم؛ ما أدّى إلى انفجارٍ في ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

ووفق صحيفة "البيان"، كشفت التحقيقات الأولية عن رصد أجسام طائرة صغيرة يُحتمل أن تكون لطائرات دون طيّار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسبّبت في الانفجار والحريق، وتمّ إرسال جهات الاختصاص وجارٍ التعامل مع الحريق.

وباشرت السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرارٌ تُذكر نتجت عن الحادثين.