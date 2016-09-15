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"فرسان مكة" يحققون أول انتصار.. ويزيدون معاناة الأهلي

في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان

تغلَّب فريق الوحدة الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الأهلي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقَيْن مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 3 نقاط في المركز الحادي عشر، وجاء الأهلي سابعًا بأربع نقاط.

وأحرز نيكاتي هدف التقدم لفريق الوحدة عند الدقيقة الـ8 من زمن الشوط الأول إثر تمريرة مرتدة، تقدم بها نحو الحارس؛ ليسكن الكرة في الخانة اليمنى من المرمى، قبل أن يضيف الهدف الثاني إثر هجمة مرتدة عند الدقيقة الـ45؛ لينهي الشوط لصالح الوحدة متقدمًا بهدفَيْن.

وفي الشوط الثاني قلص عمر السومة النتيجة في الرمق الأخير من المباراة، وتحديدًا عند الدقيقة الـ6 من الوقت الإضافي؛ لينتهي اللقاء بانتصار وحداوي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"فرسان مكة" يحققون أول انتصار.. ويزيدون معاناة الأهلي
سبق

تغلَّب فريق الوحدة الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الأهلي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقَيْن مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 3 نقاط في المركز الحادي عشر، وجاء الأهلي سابعًا بأربع نقاط.

وأحرز نيكاتي هدف التقدم لفريق الوحدة عند الدقيقة الـ8 من زمن الشوط الأول إثر تمريرة مرتدة، تقدم بها نحو الحارس؛ ليسكن الكرة في الخانة اليمنى من المرمى، قبل أن يضيف الهدف الثاني إثر هجمة مرتدة عند الدقيقة الـ45؛ لينهي الشوط لصالح الوحدة متقدمًا بهدفَيْن.

وفي الشوط الثاني قلص عمر السومة النتيجة في الرمق الأخير من المباراة، وتحديدًا عند الدقيقة الـ6 من الوقت الإضافي؛ لينتهي اللقاء بانتصار وحداوي.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
10:48 PM

"فرسان مكة" يحققون أول انتصار.. ويزيدون معاناة الأهلي

في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
33
6,248

تغلَّب فريق الوحدة الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الأهلي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقَيْن مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 3 نقاط في المركز الحادي عشر، وجاء الأهلي سابعًا بأربع نقاط.

وأحرز نيكاتي هدف التقدم لفريق الوحدة عند الدقيقة الـ8 من زمن الشوط الأول إثر تمريرة مرتدة، تقدم بها نحو الحارس؛ ليسكن الكرة في الخانة اليمنى من المرمى، قبل أن يضيف الهدف الثاني إثر هجمة مرتدة عند الدقيقة الـ45؛ لينهي الشوط لصالح الوحدة متقدمًا بهدفَيْن.

وفي الشوط الثاني قلص عمر السومة النتيجة في الرمق الأخير من المباراة، وتحديدًا عند الدقيقة الـ6 من الوقت الإضافي؛ لينتهي اللقاء بانتصار وحداوي.

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