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"بن معمر": كأس الفروسية عنوانٌ للتميز وحدثٌ يدعو للفخر

خلال ختام مشاركة مكتبة الملك عبد العزيز بمقتنياتها النادرة بالسباق

اختتمت مكتبة الملك عبد العزيز العامة مشاركتها في سباق كأس السعودية الذي أُقيم في الفترة من 19-20 فبراير الجاري، وعرضت خلاله مجموعة من أبرز مقتنياتها النادرة عن الخيول والفروسية من كتب ومخطوطات ومسكوكات.

وتأتي مشاركة المكتبة في الكأس السعودية تأكيدًا على أهدافها الثقافية والمعرفية التي تربط بين المناسبات الوطنية الكبيرة والفعل الثقافي، وتبرز الدور المؤسسي لها الذي يلامس مختلف القيم العربية من تراث وإبداع وتاريخ عميق وتجسيد للهوية والانتماء بمختلف أبعاده الإنسانية.

وأوضح المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، أن سباق كأس السعودية حدث يدعو للفخر والإعزاز، ويشكل عنوانًا للتميز، توّجه حضور وتشريف ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أيده الله، لكأس السعودية الذي يعد الأغلى في السباقات العالمية للخيل يبرز اهتمام قيادتنا الرشيدة بتأصيل وترسيخ قيم الفروسية السعودية.

وأكد ابن معمر أن تجربة مشاركة المكتبة في هذه الكأس العالمية تبين مدى العلاقة بين التراث بكل قيمه الأصيلة والواقع الراهن، التراث الذي يخرج عن دائرة الكتب والنصوص ليتجسد واقعًا حقيقيًّا له حضوره وآثاره، كما أن هذه المشاركة تصوغ من جانب آخر صورة ثقافية للفعاليات المرتبطة بتاريخنا، وخاصة أن تسجيل وقائع الفروسية وسير الأبطال يشكل جزءًا مهمًّا وكبيرًا من تاريخنا العربي والإسلامي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بن معمر": كأس الفروسية عنوانٌ للتميز وحدثٌ يدعو للفخر
سبق

اختتمت مكتبة الملك عبد العزيز العامة مشاركتها في سباق كأس السعودية الذي أُقيم في الفترة من 19-20 فبراير الجاري، وعرضت خلاله مجموعة من أبرز مقتنياتها النادرة عن الخيول والفروسية من كتب ومخطوطات ومسكوكات.

وتأتي مشاركة المكتبة في الكأس السعودية تأكيدًا على أهدافها الثقافية والمعرفية التي تربط بين المناسبات الوطنية الكبيرة والفعل الثقافي، وتبرز الدور المؤسسي لها الذي يلامس مختلف القيم العربية من تراث وإبداع وتاريخ عميق وتجسيد للهوية والانتماء بمختلف أبعاده الإنسانية.

وأوضح المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، أن سباق كأس السعودية حدث يدعو للفخر والإعزاز، ويشكل عنوانًا للتميز، توّجه حضور وتشريف ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أيده الله، لكأس السعودية الذي يعد الأغلى في السباقات العالمية للخيل يبرز اهتمام قيادتنا الرشيدة بتأصيل وترسيخ قيم الفروسية السعودية.

وأكد ابن معمر أن تجربة مشاركة المكتبة في هذه الكأس العالمية تبين مدى العلاقة بين التراث بكل قيمه الأصيلة والواقع الراهن، التراث الذي يخرج عن دائرة الكتب والنصوص ليتجسد واقعًا حقيقيًّا له حضوره وآثاره، كما أن هذه المشاركة تصوغ من جانب آخر صورة ثقافية للفعاليات المرتبطة بتاريخنا، وخاصة أن تسجيل وقائع الفروسية وسير الأبطال يشكل جزءًا مهمًّا وكبيرًا من تاريخنا العربي والإسلامي.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
05:28 PM

"بن معمر": كأس الفروسية عنوانٌ للتميز وحدثٌ يدعو للفخر

خلال ختام مشاركة مكتبة الملك عبد العزيز بمقتنياتها النادرة بالسباق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت مكتبة الملك عبد العزيز العامة مشاركتها في سباق كأس السعودية الذي أُقيم في الفترة من 19-20 فبراير الجاري، وعرضت خلاله مجموعة من أبرز مقتنياتها النادرة عن الخيول والفروسية من كتب ومخطوطات ومسكوكات.

وتأتي مشاركة المكتبة في الكأس السعودية تأكيدًا على أهدافها الثقافية والمعرفية التي تربط بين المناسبات الوطنية الكبيرة والفعل الثقافي، وتبرز الدور المؤسسي لها الذي يلامس مختلف القيم العربية من تراث وإبداع وتاريخ عميق وتجسيد للهوية والانتماء بمختلف أبعاده الإنسانية.

وأوضح المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، أن سباق كأس السعودية حدث يدعو للفخر والإعزاز، ويشكل عنوانًا للتميز، توّجه حضور وتشريف ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أيده الله، لكأس السعودية الذي يعد الأغلى في السباقات العالمية للخيل يبرز اهتمام قيادتنا الرشيدة بتأصيل وترسيخ قيم الفروسية السعودية.

وأكد ابن معمر أن تجربة مشاركة المكتبة في هذه الكأس العالمية تبين مدى العلاقة بين التراث بكل قيمه الأصيلة والواقع الراهن، التراث الذي يخرج عن دائرة الكتب والنصوص ليتجسد واقعًا حقيقيًّا له حضوره وآثاره، كما أن هذه المشاركة تصوغ من جانب آخر صورة ثقافية للفعاليات المرتبطة بتاريخنا، وخاصة أن تسجيل وقائع الفروسية وسير الأبطال يشكل جزءًا مهمًّا وكبيرًا من تاريخنا العربي والإسلامي.

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