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ماليزيا ترفض تسليم الداعية ذاكر نايك للهند

"مهاتير": لن نرحّله ولا يسبّب لنا أيّ مشكلات

رفضت ماليزيا تسليم الداعية الهندي المعروف ذاكر نايك؛ للهند، عقب طلب نيودلهي تسلُّمه لإخضاعه إلى المحاكمة في قضايا إرهابية وغسل أموال، وفقاً للدعوى الهندية .

وقال رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد؛ إن ماليزيا لن ترحّل الداعية ذاكر نايك؛ طالماً أنه لا يسبّب أيَّ مشكلات في بلاده، مشيراً إلى أنه يقيم في ماليزيا بطريقة قانونية ويملك إقامة دائمة.

وأضاف في حديثه، خلال مؤتمر صحفي بكوالالمبور، اليوم الجمعة، أن ما ذُكر في بعض وسائل الإعلام عن ترحيل نايك؛ إلى الهند غير صحيح، ولا يمكن ترحيله للهند طالما لا يسبّب أيَّ مشكلات في ماليزيا ويقيم بطريقة قانونية .

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ماليزيا ترفض تسليم الداعية ذاكر نايك للهند
سبق

رفضت ماليزيا تسليم الداعية الهندي المعروف ذاكر نايك؛ للهند، عقب طلب نيودلهي تسلُّمه لإخضاعه إلى المحاكمة في قضايا إرهابية وغسل أموال، وفقاً للدعوى الهندية .

وقال رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد؛ إن ماليزيا لن ترحّل الداعية ذاكر نايك؛ طالماً أنه لا يسبّب أيَّ مشكلات في بلاده، مشيراً إلى أنه يقيم في ماليزيا بطريقة قانونية ويملك إقامة دائمة.

وأضاف في حديثه، خلال مؤتمر صحفي بكوالالمبور، اليوم الجمعة، أن ما ذُكر في بعض وسائل الإعلام عن ترحيل نايك؛ إلى الهند غير صحيح، ولا يمكن ترحيله للهند طالما لا يسبّب أيَّ مشكلات في ماليزيا ويقيم بطريقة قانونية .

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
12:51 PM

ماليزيا ترفض تسليم الداعية ذاكر نايك للهند

"مهاتير": لن نرحّله ولا يسبّب لنا أيّ مشكلات

A A A
خالد علي - الرياض
2
1,382

رفضت ماليزيا تسليم الداعية الهندي المعروف ذاكر نايك؛ للهند، عقب طلب نيودلهي تسلُّمه لإخضاعه إلى المحاكمة في قضايا إرهابية وغسل أموال، وفقاً للدعوى الهندية .

وقال رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد؛ إن ماليزيا لن ترحّل الداعية ذاكر نايك؛ طالماً أنه لا يسبّب أيَّ مشكلات في بلاده، مشيراً إلى أنه يقيم في ماليزيا بطريقة قانونية ويملك إقامة دائمة.

وأضاف في حديثه، خلال مؤتمر صحفي بكوالالمبور، اليوم الجمعة، أن ما ذُكر في بعض وسائل الإعلام عن ترحيل نايك؛ إلى الهند غير صحيح، ولا يمكن ترحيله للهند طالما لا يسبّب أيَّ مشكلات في ماليزيا ويقيم بطريقة قانونية .

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