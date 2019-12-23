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تعليقٌ يمني رسمي على "ضبط أمريكا لشحنة أسلحة إيرانية ببحر العرب"

كانت في طريقها لمليشيات الحوثي.. و"الإرياني: تحدٍّ لإرادة المجتمع الدولي

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن شحنة الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، قبل أن تضبطها البحرية الأمريكية في بحر العرب، تُعتبر تحديًا إيرانيًّا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي.

وأضاف "الإرياني"، في سلسلة تغريدات عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "إعلان البحرية الأمريكية ضَبَط شحنة أسلحة إيرانية جديدة على متن سفينة في بحر العرب، كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الإرهابية، يمثّل تحديًا إيرانيًّا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وامتدادًا للعدوان المتواصل على اليمن منذ لحظة الانقلاب، ومضيًّا في تنفيذ أجندتها التدميرية ومشروعها التوسعي في المنطقة"؛ وفق ما نقلته "فرانس 24".

وأوضح بقوله: "لعب النظام الإيراني دورًا رئيسيًّا في تقويض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، والدفع بأداته الحوثية لتصعيد وتيرة الحرب في جبهات مأرب، واستمرار نزيف الدم والمعاناة الإنسانية لليمنيين؛ وذلك ضمن سياساته لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".

وأشار الوزير اليمني إلى أن "المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبون بالقيام بمسؤولياتهم والضغط على نظام طهران لوقف تهريب الأسلحة للحوثيين، التي تشكّل خرقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وعلى رأسها القرار 2216، والعمل على تصنيف المليشيا جماعة إرهابية".

يُذكر أن القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في 20 ديسمبر الجاري، أن سفن الأسطول الخامس الأمريكي ضَبَطت أسلحة على مركب صيد "إيراني المنشأ" في شمال بحر العرب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تعليقٌ يمني رسمي على "ضبط أمريكا لشحنة أسلحة إيرانية ببحر العرب"
سبق

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن شحنة الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، قبل أن تضبطها البحرية الأمريكية في بحر العرب، تُعتبر تحديًا إيرانيًّا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي.

وأضاف "الإرياني"، في سلسلة تغريدات عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "إعلان البحرية الأمريكية ضَبَط شحنة أسلحة إيرانية جديدة على متن سفينة في بحر العرب، كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الإرهابية، يمثّل تحديًا إيرانيًّا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وامتدادًا للعدوان المتواصل على اليمن منذ لحظة الانقلاب، ومضيًّا في تنفيذ أجندتها التدميرية ومشروعها التوسعي في المنطقة"؛ وفق ما نقلته "فرانس 24".

وأوضح بقوله: "لعب النظام الإيراني دورًا رئيسيًّا في تقويض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، والدفع بأداته الحوثية لتصعيد وتيرة الحرب في جبهات مأرب، واستمرار نزيف الدم والمعاناة الإنسانية لليمنيين؛ وذلك ضمن سياساته لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".

وأشار الوزير اليمني إلى أن "المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبون بالقيام بمسؤولياتهم والضغط على نظام طهران لوقف تهريب الأسلحة للحوثيين، التي تشكّل خرقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وعلى رأسها القرار 2216، والعمل على تصنيف المليشيا جماعة إرهابية".

يُذكر أن القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في 20 ديسمبر الجاري، أن سفن الأسطول الخامس الأمريكي ضَبَطت أسلحة على مركب صيد "إيراني المنشأ" في شمال بحر العرب.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
01:53 PM

تعليقٌ يمني رسمي على "ضبط أمريكا لشحنة أسلحة إيرانية ببحر العرب"

كانت في طريقها لمليشيات الحوثي.. و"الإرياني: تحدٍّ لإرادة المجتمع الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن شحنة الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، قبل أن تضبطها البحرية الأمريكية في بحر العرب، تُعتبر تحديًا إيرانيًّا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي.

وأضاف "الإرياني"، في سلسلة تغريدات عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "إعلان البحرية الأمريكية ضَبَط شحنة أسلحة إيرانية جديدة على متن سفينة في بحر العرب، كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الإرهابية، يمثّل تحديًا إيرانيًّا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وامتدادًا للعدوان المتواصل على اليمن منذ لحظة الانقلاب، ومضيًّا في تنفيذ أجندتها التدميرية ومشروعها التوسعي في المنطقة"؛ وفق ما نقلته "فرانس 24".

وأوضح بقوله: "لعب النظام الإيراني دورًا رئيسيًّا في تقويض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، والدفع بأداته الحوثية لتصعيد وتيرة الحرب في جبهات مأرب، واستمرار نزيف الدم والمعاناة الإنسانية لليمنيين؛ وذلك ضمن سياساته لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".

وأشار الوزير اليمني إلى أن "المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبون بالقيام بمسؤولياتهم والضغط على نظام طهران لوقف تهريب الأسلحة للحوثيين، التي تشكّل خرقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وعلى رأسها القرار 2216، والعمل على تصنيف المليشيا جماعة إرهابية".

يُذكر أن القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في 20 ديسمبر الجاري، أن سفن الأسطول الخامس الأمريكي ضَبَطت أسلحة على مركب صيد "إيراني المنشأ" في شمال بحر العرب.

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