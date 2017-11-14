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"البنصاري" تمثّل المملكة في اجتماعات "الوصول الشامل" بالنرويج

تهدف إلى دمج أصحاب الإعاقات الحركية في المجتمع

كلفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خبيرة الوصول الشامل المهندسة المعمارية ريم البنصاري، لتمثيل المملكة في اجتماعات اللجنة الدولية المكلفة بتحديث المواصفة الدولية للوصول الشامل في البيئة العمرانية، المنعقدة في مدينة أوسلو خلال الفترة من 12 - 14 من نوفمبر الجاري.

وقالت "البنصاري": إن "الوصول الشامل" يهدف إلى دمج أصحاب الإعاقات الحركية في المجتمع، وتذليل العقبات أمامهم لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي؛ لكي يتمكّنوا من ممارسة حقوقهم وتحقيق طموحاتهم وخدمة بلادهم ودمجهم في المجتمع مع أقرانهم.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البنصاري" تمثّل المملكة في اجتماعات "الوصول الشامل" بالنرويج
سبق

كلفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خبيرة الوصول الشامل المهندسة المعمارية ريم البنصاري، لتمثيل المملكة في اجتماعات اللجنة الدولية المكلفة بتحديث المواصفة الدولية للوصول الشامل في البيئة العمرانية، المنعقدة في مدينة أوسلو خلال الفترة من 12 - 14 من نوفمبر الجاري.

وقالت "البنصاري": إن "الوصول الشامل" يهدف إلى دمج أصحاب الإعاقات الحركية في المجتمع، وتذليل العقبات أمامهم لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي؛ لكي يتمكّنوا من ممارسة حقوقهم وتحقيق طموحاتهم وخدمة بلادهم ودمجهم في المجتمع مع أقرانهم.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
05:00 PM

"البنصاري" تمثّل المملكة في اجتماعات "الوصول الشامل" بالنرويج

تهدف إلى دمج أصحاب الإعاقات الحركية في المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كلفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خبيرة الوصول الشامل المهندسة المعمارية ريم البنصاري، لتمثيل المملكة في اجتماعات اللجنة الدولية المكلفة بتحديث المواصفة الدولية للوصول الشامل في البيئة العمرانية، المنعقدة في مدينة أوسلو خلال الفترة من 12 - 14 من نوفمبر الجاري.

وقالت "البنصاري": إن "الوصول الشامل" يهدف إلى دمج أصحاب الإعاقات الحركية في المجتمع، وتذليل العقبات أمامهم لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي؛ لكي يتمكّنوا من ممارسة حقوقهم وتحقيق طموحاتهم وخدمة بلادهم ودمجهم في المجتمع مع أقرانهم.

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