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شملت الأسواق والمطاعم.. 2876 جولة لضبط مخالفي الاحترازات بنجران

نفّذتها "الأمانة" مشددةً على استمرار الأعمال الرقابية وداعيةً لضرورة الإبلاغ

نفّذت البلديات الفرعية التابعة لأمانة منطقة نجران، خلال الأسبوع الحالي، 2876 جولة رقابية، شملت الأسواق، وأسواق الفواكه والخضار، والمطاعم.

جاء ذلك بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية، والتقيد بتعقيم الأسطح ومرافق المحال وعربات التسوق، وتوفير المعقمات للعملاء ومرتادي منافذ البيع، إلى جانب التأكد من نظافة العاملين واتباعهم للإجراءات الوقائية، والالتزام بالزي الرسمي، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال المخالفة للاشتراطات الصحية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

أمانة منطقة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شملت الأسواق والمطاعم.. 2876 جولة لضبط مخالفي الاحترازات بنجران
سبق

نفّذت البلديات الفرعية التابعة لأمانة منطقة نجران، خلال الأسبوع الحالي، 2876 جولة رقابية، شملت الأسواق، وأسواق الفواكه والخضار، والمطاعم.

جاء ذلك بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية، والتقيد بتعقيم الأسطح ومرافق المحال وعربات التسوق، وتوفير المعقمات للعملاء ومرتادي منافذ البيع، إلى جانب التأكد من نظافة العاملين واتباعهم للإجراءات الوقائية، والالتزام بالزي الرسمي، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال المخالفة للاشتراطات الصحية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
01:27 PM

شملت الأسواق والمطاعم.. 2876 جولة لضبط مخالفي الاحترازات بنجران

نفّذتها "الأمانة" مشددةً على استمرار الأعمال الرقابية وداعيةً لضرورة الإبلاغ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت البلديات الفرعية التابعة لأمانة منطقة نجران، خلال الأسبوع الحالي، 2876 جولة رقابية، شملت الأسواق، وأسواق الفواكه والخضار، والمطاعم.

جاء ذلك بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية، والتقيد بتعقيم الأسطح ومرافق المحال وعربات التسوق، وتوفير المعقمات للعملاء ومرتادي منافذ البيع، إلى جانب التأكد من نظافة العاملين واتباعهم للإجراءات الوقائية، والالتزام بالزي الرسمي، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال المخالفة للاشتراطات الصحية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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