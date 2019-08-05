بريطانيا تؤكد انضمامها لقوة حماية الملاحة في مضيق هرمز

استبعدت مشاركتها في العقوبات الأمريكية على إيران

أكدت بريطانيا اليوم الاثنين، أنها ستنضم إلى مهمة بحرية أمنية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج لحماية السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

ونقلت "رويترز" عن وزير الدفاع بن والاس، قوله: "نتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة وآخرين لإيجاد حل دولي للمشكلات في خليج هرمز".

ومن جهته، أفاد مصدر أمني بريطاني بأن المهمة الجديدة ستركز على حماية أمن الملاحة وأن بريطانيا لن تنضم إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

بدوره، أشار وزير الخارجية دومينيك راب إلى أن بريطانيا ستظل ملتزمة بالعمل مع إيران للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم في 2015.