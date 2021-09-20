بعد 5 أيام من الجريمة البشعة.. قتيلة ضمد تُشيّعها الجموع "صور"

خلاف مع شقيقها تَطَوّر ليُنهيَ حياتها والشرطة تضبطه وتُحيله للنيابة

شيّعت الجموع، بعد عصر اليوم، جثمانَ مُواطنة بعد مقتلها على يد شقيقها في محافظة ضمد بمنطقة جازان قبل خمسة أيام؛ وذلك بعد أن أوقفت الشرطة الجاني وأحالته للنيابة العامة.

وشهدت إحدى مقابر محافظة ضمد، دفن جثمان المواطنة التي قُتلت على خلفية خلاف مع شقيقها في منزلها.

وكانت "سبق" قد تابعت الحادثة، ونشرت عدة موادّ صحفية حول التفاصيل، ونشرت تصريحات تُبَيّن بعض تفاصيلها.