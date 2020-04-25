الكويت تعلن تعافي 43 حالة جديدة من "كورونا"

عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 656

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت؛ شفاء 43 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 656 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح عبر تويتر: «الحمد لله، تم شفاء 43 حالة ليبلغ العدد الإجمالي لعدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد 656 حالة».