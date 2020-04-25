النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت تعلن تعافي 43 حالة جديدة من "كورونا"

عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 656

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت؛ شفاء 43 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 656 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح عبر تويتر: «الحمد لله، تم شفاء 43 حالة ليبلغ العدد الإجمالي لعدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد 656 حالة».

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت تعلن تعافي 43 حالة جديدة من "كورونا"
سبق

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت؛ شفاء 43 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 656 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح عبر تويتر: «الحمد لله، تم شفاء 43 حالة ليبلغ العدد الإجمالي لعدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد 656 حالة».

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
01:03 PM

الكويت تعلن تعافي 43 حالة جديدة من "كورونا"

عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 656

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,070

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت؛ شفاء 43 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 656 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح عبر تويتر: «الحمد لله، تم شفاء 43 حالة ليبلغ العدد الإجمالي لعدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد 656 حالة».

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,073
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,568
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,615

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة