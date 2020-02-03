النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع تنفيذية الإسكان التنموي بالمنطقة "الخامس"

ناقش عدداً من المبادرات المقدمة من القطاع الخاص وغير الربحي

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رأس وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بقصر الحكم، اليوم الاثنين , اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة "الخامس"، وذلك بحضور مديري فروع الجهات الخدمية والأمنية بالمنطقة, وعدد من رجال الأعمال.

وتفصيلاً.. جرى خلال الاجتماع استعراض جداول الأعمال وتقديم عرض ملخص تنفيذي عنها وتوصيات الاجتماع السابق, كما تمت مناقشة حالة مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهها وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات المقدمة من بعض القطاعات الخاصة وأخرى من القطاع غير الربحي وبحث أوجه تعزيز التعاون معها لدعم برامج السكان التنموي والخدمات التنموية والتطوعية بالمنطقة, والدعم لتأسيس جمعية أهلية للإسكان التنموي بالمنطقة.

وحضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع تنفيذية الإسكان التنموي بالمنطقة "الخامس"
سبق

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رأس وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بقصر الحكم، اليوم الاثنين , اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة "الخامس"، وذلك بحضور مديري فروع الجهات الخدمية والأمنية بالمنطقة, وعدد من رجال الأعمال.

وتفصيلاً.. جرى خلال الاجتماع استعراض جداول الأعمال وتقديم عرض ملخص تنفيذي عنها وتوصيات الاجتماع السابق, كما تمت مناقشة حالة مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهها وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات المقدمة من بعض القطاعات الخاصة وأخرى من القطاع غير الربحي وبحث أوجه تعزيز التعاون معها لدعم برامج السكان التنموي والخدمات التنموية والتطوعية بالمنطقة, والدعم لتأسيس جمعية أهلية للإسكان التنموي بالمنطقة.

وحضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
09:29 PM

وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع تنفيذية الإسكان التنموي بالمنطقة "الخامس"

ناقش عدداً من المبادرات المقدمة من القطاع الخاص وغير الربحي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
142

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رأس وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بقصر الحكم، اليوم الاثنين , اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة "الخامس"، وذلك بحضور مديري فروع الجهات الخدمية والأمنية بالمنطقة, وعدد من رجال الأعمال.

وتفصيلاً.. جرى خلال الاجتماع استعراض جداول الأعمال وتقديم عرض ملخص تنفيذي عنها وتوصيات الاجتماع السابق, كما تمت مناقشة حالة مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهها وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات المقدمة من بعض القطاعات الخاصة وأخرى من القطاع غير الربحي وبحث أوجه تعزيز التعاون معها لدعم برامج السكان التنموي والخدمات التنموية والتطوعية بالمنطقة, والدعم لتأسيس جمعية أهلية للإسكان التنموي بالمنطقة.

وحضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,274
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,620
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,829
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,432

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة