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فرع الهلال الأحمر بالشرقية يباشر 7140 بلاغًا خلال رمضان

تسجيل 138 حالة وفاة نتيجة الحوادث والحالات المرضيّة

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر رمضان، 7139 بلاغاً، تضمنت 6910 بلاغات عن حوادث وحالات مرضية، إضافة إلى 103 بلاغات عن طريق تطبيق "أسعفني".

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي: الفرق الطبية التابعة للفرع قدّمت الخدمة الطبية والإسعافية لـ 7139 حالة إسعافية، منها 3714 حالة تم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة، و3287 حالة تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهم بالموقع.

وأضاف: بلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والحالات المرضيّة 138 حالة وفاة.

وحثّ "الغامدي" المواطنين والمقيمين على إبلاغ غرفة العمليات على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق "أسعفني" في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية.

هيئة الهلال الأحمر السعودي المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرع الهلال الأحمر بالشرقية يباشر 7140 بلاغًا خلال رمضان
سبق

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر رمضان، 7139 بلاغاً، تضمنت 6910 بلاغات عن حوادث وحالات مرضية، إضافة إلى 103 بلاغات عن طريق تطبيق "أسعفني".

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي: الفرق الطبية التابعة للفرع قدّمت الخدمة الطبية والإسعافية لـ 7139 حالة إسعافية، منها 3714 حالة تم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة، و3287 حالة تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهم بالموقع.

وأضاف: بلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والحالات المرضيّة 138 حالة وفاة.

وحثّ "الغامدي" المواطنين والمقيمين على إبلاغ غرفة العمليات على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق "أسعفني" في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
03:51 PM

فرع الهلال الأحمر بالشرقية يباشر 7140 بلاغًا خلال رمضان

تسجيل 138 حالة وفاة نتيجة الحوادث والحالات المرضيّة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر رمضان، 7139 بلاغاً، تضمنت 6910 بلاغات عن حوادث وحالات مرضية، إضافة إلى 103 بلاغات عن طريق تطبيق "أسعفني".

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي: الفرق الطبية التابعة للفرع قدّمت الخدمة الطبية والإسعافية لـ 7139 حالة إسعافية، منها 3714 حالة تم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة، و3287 حالة تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهم بالموقع.

وأضاف: بلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والحالات المرضيّة 138 حالة وفاة.

وحثّ "الغامدي" المواطنين والمقيمين على إبلاغ غرفة العمليات على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق "أسعفني" في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية.

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