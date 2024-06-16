النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم

"السبيعي" طالب كل من تظهر عليه أعراض الإصابة بالتوجُّه إلى عيادات "تطمن"

تواصل الفرق الطبية بمستشفى الخرمة العام زيارة الحالات المصابة بفيروس كورونا من 6 عائلات بالخرمة، وتقوم بالكشف عليهم، ومتابعة حالتهم الصحية داخل العزل المنزلي.

وفي التفاصيل، قامت الفِرق الطبية بالكشف على أكثر من 100 حالة مخالطة لأفراد الأسر المصابة بفيروس كورونا بالخرمة.

وفي هذا الصدد قال مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاع السبيعي لـ"سبق": ظهرت في الأيام الماضية حالات مصابة بفيروس كورونا بين بعض العوائل بمحافظة الخرمة نتيجة مخالطتهم حالتين مصابتين، وتم تحويلهم لمستشفيات الطائف.

وأضاف: بعد استقرار الحالات المصابة تم عزلهم في شقق خاصة بمنازلهم، وإلزام المخالطين لهم بالحجر. والواجب عليهم الالتزام بفترة العزل، وتطبيق جميع الاحترازات حتى تتم السيطرة على الفيروس. والحقيقة لمسنا منهم التجاوب والتعاون مع الفرق الطبية، ونشكرهم وندعو لهم بالشفاء.

وأشار السبيعي إلى أن تبادل الزيارات بين العوائل من أهم أسباب انتشار الفيروس بالمجتمع، ويجب توقف تلك الزيارات خلال الأسبوعين القادمَين حتى لا يتوسع الوباء بالمحافظة، وتظهر حالات إيجابية جديدة.

ووجّه مدير مستشفى الخرمة العام المواطنين والمقيمين بمحافظة الخرمة، الذين تظهر عليهم أعراض مرضية، مثل "ارتفاع بدرجة الحرارة أو احتقان بالحلق، وضيق بالتنفس، وكحة مستمرة، وصداع شديد"، بالتوجُّه لعيادات (تطمن) بالمستشفى ومركز صحي الخرمة للكشف عن كورونا.

وقال في نهاية حديثه: عيادة "تطمن" وُضعت من وزارة الصحة للاطمئنان على صحة الفرد بالمجتمع. ونحن بدورنا بمستشفى الخرمة والمراكز الصحية بالمحافظة نتشرف بخدمة جميع الحالات، ونستقبل الاتصالات والاستفسارات على مدار الساعة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم
سبق

تواصل الفرق الطبية بمستشفى الخرمة العام زيارة الحالات المصابة بفيروس كورونا من 6 عائلات بالخرمة، وتقوم بالكشف عليهم، ومتابعة حالتهم الصحية داخل العزل المنزلي.

وفي التفاصيل، قامت الفِرق الطبية بالكشف على أكثر من 100 حالة مخالطة لأفراد الأسر المصابة بفيروس كورونا بالخرمة.

وفي هذا الصدد قال مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاع السبيعي لـ"سبق": ظهرت في الأيام الماضية حالات مصابة بفيروس كورونا بين بعض العوائل بمحافظة الخرمة نتيجة مخالطتهم حالتين مصابتين، وتم تحويلهم لمستشفيات الطائف.

وأضاف: بعد استقرار الحالات المصابة تم عزلهم في شقق خاصة بمنازلهم، وإلزام المخالطين لهم بالحجر. والواجب عليهم الالتزام بفترة العزل، وتطبيق جميع الاحترازات حتى تتم السيطرة على الفيروس. والحقيقة لمسنا منهم التجاوب والتعاون مع الفرق الطبية، ونشكرهم وندعو لهم بالشفاء.

وأشار السبيعي إلى أن تبادل الزيارات بين العوائل من أهم أسباب انتشار الفيروس بالمجتمع، ويجب توقف تلك الزيارات خلال الأسبوعين القادمَين حتى لا يتوسع الوباء بالمحافظة، وتظهر حالات إيجابية جديدة.

ووجّه مدير مستشفى الخرمة العام المواطنين والمقيمين بمحافظة الخرمة، الذين تظهر عليهم أعراض مرضية، مثل "ارتفاع بدرجة الحرارة أو احتقان بالحلق، وضيق بالتنفس، وكحة مستمرة، وصداع شديد"، بالتوجُّه لعيادات (تطمن) بالمستشفى ومركز صحي الخرمة للكشف عن كورونا.

وقال في نهاية حديثه: عيادة "تطمن" وُضعت من وزارة الصحة للاطمئنان على صحة الفرد بالمجتمع. ونحن بدورنا بمستشفى الخرمة والمراكز الصحية بالمحافظة نتشرف بخدمة جميع الحالات، ونستقبل الاتصالات والاستفسارات على مدار الساعة.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
12:46 AM

فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم

"السبيعي" طالب كل من تظهر عليه أعراض الإصابة بالتوجُّه إلى عيادات "تطمن"

A A A
محمد الزامل - الخرمة
0
2,838

تواصل الفرق الطبية بمستشفى الخرمة العام زيارة الحالات المصابة بفيروس كورونا من 6 عائلات بالخرمة، وتقوم بالكشف عليهم، ومتابعة حالتهم الصحية داخل العزل المنزلي.

وفي التفاصيل، قامت الفِرق الطبية بالكشف على أكثر من 100 حالة مخالطة لأفراد الأسر المصابة بفيروس كورونا بالخرمة.

وفي هذا الصدد قال مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاع السبيعي لـ"سبق": ظهرت في الأيام الماضية حالات مصابة بفيروس كورونا بين بعض العوائل بمحافظة الخرمة نتيجة مخالطتهم حالتين مصابتين، وتم تحويلهم لمستشفيات الطائف.

وأضاف: بعد استقرار الحالات المصابة تم عزلهم في شقق خاصة بمنازلهم، وإلزام المخالطين لهم بالحجر. والواجب عليهم الالتزام بفترة العزل، وتطبيق جميع الاحترازات حتى تتم السيطرة على الفيروس. والحقيقة لمسنا منهم التجاوب والتعاون مع الفرق الطبية، ونشكرهم وندعو لهم بالشفاء.

وأشار السبيعي إلى أن تبادل الزيارات بين العوائل من أهم أسباب انتشار الفيروس بالمجتمع، ويجب توقف تلك الزيارات خلال الأسبوعين القادمَين حتى لا يتوسع الوباء بالمحافظة، وتظهر حالات إيجابية جديدة.

ووجّه مدير مستشفى الخرمة العام المواطنين والمقيمين بمحافظة الخرمة، الذين تظهر عليهم أعراض مرضية، مثل "ارتفاع بدرجة الحرارة أو احتقان بالحلق، وضيق بالتنفس، وكحة مستمرة، وصداع شديد"، بالتوجُّه لعيادات (تطمن) بالمستشفى ومركز صحي الخرمة للكشف عن كورونا.

وقال في نهاية حديثه: عيادة "تطمن" وُضعت من وزارة الصحة للاطمئنان على صحة الفرد بالمجتمع. ونحن بدورنا بمستشفى الخرمة والمراكز الصحية بالمحافظة نتشرف بخدمة جميع الحالات، ونستقبل الاتصالات والاستفسارات على مدار الساعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,127
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,823
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,720
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,248

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة