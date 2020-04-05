النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حصيلة يوم.. "كورونا" يسلب الحياة من 518 فرنسيًا

الإصابات تقفز إلى 70.478

ارتفعت الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في فرنسا اليوم (الأحد)، من 7560 أمس إلى 8078 حالة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت بواقع 518 حالة ووصلت إلى نقطة 8078 حالة.

وأضاف أنه جرى تسجيل 1873 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أدى إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 70478 حالة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

فرنسا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
حصيلة يوم.. "كورونا" يسلب الحياة من 518 فرنسيًا
سبق

ارتفعت الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في فرنسا اليوم (الأحد)، من 7560 أمس إلى 8078 حالة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت بواقع 518 حالة ووصلت إلى نقطة 8078 حالة.

وأضاف أنه جرى تسجيل 1873 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أدى إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 70478 حالة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
10:04 PM

حصيلة يوم.. "كورونا" يسلب الحياة من 518 فرنسيًا

الإصابات تقفز إلى 70.478

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,391

ارتفعت الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في فرنسا اليوم (الأحد)، من 7560 أمس إلى 8078 حالة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت بواقع 518 حالة ووصلت إلى نقطة 8078 حالة.

وأضاف أنه جرى تسجيل 1873 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أدى إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 70478 حالة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,894
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,884
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,586
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,923

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة