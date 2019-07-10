النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

8 خطابات شكر وزارية لـ"تعليم تبوك" بنجاح الأولمبياد ونشر الوعي للوقاية من كورونا

تقديراً لما بذلته الإدارة من جهود في مجالات عدة

حصدت إدارة تعليم منطقة تبوك ثمانية خطابات شكر وتقدير خلال أقل من شهرين من عدد من الإدارات بوزارة التعليم؛ تقديراً لما بذلته الإدارة من جهود في مجالات عدة من بينها العمل التطوعي.

وحققت إدارة "تعليم تبوك" تميزاً منقطع النظير في تنفيذ الخطط الإعلامية للعام الدراسي 1441/1440هــ، ومنجزاً فريداً في قطاع التعليم الأهلي، وكذلك الجهود التطوعية منذ بدء جائحة كورونا وما تم تنفيذه من أنشطة كشفية من تاريخ 1441/7/13هــ، والتي ساهمت في نشر الوعي والعمل على الوقاية من خطر هذا الفيروس.

من جهة أخرى، ثمن مساعد مدير عام التربية الخاصة ناصر بن حمد البراهيم، تنفيذ إدارة تعليم تبوك لمبادرة "نتعلم سوياً"، والتي تهدف إلى توفير الخدمات التعليمية لطالبات التربية الخاصة عن بعد.

كما قدمت إدارة "تعليم تبوك" جهوداً كان لها بالغ الأثر في نجاح الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2020)، وتوالت الجهود في دعم أعمال الشؤون الصحية المدرسية ومستجداتها، وكذلك نجاح مهمة إدارة شؤون المعلمين في استقبالهم، ومتابعة تسديد الاحتياج للعام الدراسي، وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية.

وزارة التعليم تعليم تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
8 خطابات شكر وزارية لـ"تعليم تبوك" بنجاح الأولمبياد ونشر الوعي للوقاية من كورونا
سبق

حصدت إدارة تعليم منطقة تبوك ثمانية خطابات شكر وتقدير خلال أقل من شهرين من عدد من الإدارات بوزارة التعليم؛ تقديراً لما بذلته الإدارة من جهود في مجالات عدة من بينها العمل التطوعي.

وحققت إدارة "تعليم تبوك" تميزاً منقطع النظير في تنفيذ الخطط الإعلامية للعام الدراسي 1441/1440هــ، ومنجزاً فريداً في قطاع التعليم الأهلي، وكذلك الجهود التطوعية منذ بدء جائحة كورونا وما تم تنفيذه من أنشطة كشفية من تاريخ 1441/7/13هــ، والتي ساهمت في نشر الوعي والعمل على الوقاية من خطر هذا الفيروس.

من جهة أخرى، ثمن مساعد مدير عام التربية الخاصة ناصر بن حمد البراهيم، تنفيذ إدارة تعليم تبوك لمبادرة "نتعلم سوياً"، والتي تهدف إلى توفير الخدمات التعليمية لطالبات التربية الخاصة عن بعد.

كما قدمت إدارة "تعليم تبوك" جهوداً كان لها بالغ الأثر في نجاح الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2020)، وتوالت الجهود في دعم أعمال الشؤون الصحية المدرسية ومستجداتها، وكذلك نجاح مهمة إدارة شؤون المعلمين في استقبالهم، ومتابعة تسديد الاحتياج للعام الدراسي، وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
12:15 AM

8 خطابات شكر وزارية لـ"تعليم تبوك" بنجاح الأولمبياد ونشر الوعي للوقاية من كورونا

تقديراً لما بذلته الإدارة من جهود في مجالات عدة

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
294

حصدت إدارة تعليم منطقة تبوك ثمانية خطابات شكر وتقدير خلال أقل من شهرين من عدد من الإدارات بوزارة التعليم؛ تقديراً لما بذلته الإدارة من جهود في مجالات عدة من بينها العمل التطوعي.

وحققت إدارة "تعليم تبوك" تميزاً منقطع النظير في تنفيذ الخطط الإعلامية للعام الدراسي 1441/1440هــ، ومنجزاً فريداً في قطاع التعليم الأهلي، وكذلك الجهود التطوعية منذ بدء جائحة كورونا وما تم تنفيذه من أنشطة كشفية من تاريخ 1441/7/13هــ، والتي ساهمت في نشر الوعي والعمل على الوقاية من خطر هذا الفيروس.

من جهة أخرى، ثمن مساعد مدير عام التربية الخاصة ناصر بن حمد البراهيم، تنفيذ إدارة تعليم تبوك لمبادرة "نتعلم سوياً"، والتي تهدف إلى توفير الخدمات التعليمية لطالبات التربية الخاصة عن بعد.

كما قدمت إدارة "تعليم تبوك" جهوداً كان لها بالغ الأثر في نجاح الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2020)، وتوالت الجهود في دعم أعمال الشؤون الصحية المدرسية ومستجداتها، وكذلك نجاح مهمة إدارة شؤون المعلمين في استقبالهم، ومتابعة تسديد الاحتياج للعام الدراسي، وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,958
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,701
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,922

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة