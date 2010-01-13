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فيديو مرعب.. لحظة انهيار جسر بالناس في البرازيل

في لحظة مروعة كانت مياه الفيضانات تهدر في أحد الأنهار؛ بينما كان بعض الأشخاص يسارعون بعبور جسر فوق النهر؛ لكن الماء كان أسرع منهم وأقوى من الجسر الخرساني.

وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لانهيار أحد الجسور في البرازيل بسبب الفيضانات.

ويُظهِر المقطع المصور انهيارَ جسر جراء ارتفاع منسوب المياه بسبب الفيضان، في الوقت الذي كان يعبره عدد من الأشخاص.

وظهر في المقطع رجلان بجانب سيارة على الطرف الثاني من الجسر وهما يراقبان عبور الأشخاص للجسر؛ إلا أنه وخلال ثوانٍ سقط الجسر بسبب الفيضان؛ ليسقط شخص في النهر وليهرع الأشخاص الباقون إلى الطرف الآخر من الجسر.

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فيديو مرعب.. لحظة انهيار جسر بالناس في البرازيل
سبق

في لحظة مروعة كانت مياه الفيضانات تهدر في أحد الأنهار؛ بينما كان بعض الأشخاص يسارعون بعبور جسر فوق النهر؛ لكن الماء كان أسرع منهم وأقوى من الجسر الخرساني.

وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لانهيار أحد الجسور في البرازيل بسبب الفيضانات.

ويُظهِر المقطع المصور انهيارَ جسر جراء ارتفاع منسوب المياه بسبب الفيضان، في الوقت الذي كان يعبره عدد من الأشخاص.

وظهر في المقطع رجلان بجانب سيارة على الطرف الثاني من الجسر وهما يراقبان عبور الأشخاص للجسر؛ إلا أنه وخلال ثوانٍ سقط الجسر بسبب الفيضان؛ ليسقط شخص في النهر وليهرع الأشخاص الباقون إلى الطرف الآخر من الجسر.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
01:10 PM

فيديو مرعب.. لحظة انهيار جسر بالناس في البرازيل

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
3,588

في لحظة مروعة كانت مياه الفيضانات تهدر في أحد الأنهار؛ بينما كان بعض الأشخاص يسارعون بعبور جسر فوق النهر؛ لكن الماء كان أسرع منهم وأقوى من الجسر الخرساني.

وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لانهيار أحد الجسور في البرازيل بسبب الفيضانات.

ويُظهِر المقطع المصور انهيارَ جسر جراء ارتفاع منسوب المياه بسبب الفيضان، في الوقت الذي كان يعبره عدد من الأشخاص.

وظهر في المقطع رجلان بجانب سيارة على الطرف الثاني من الجسر وهما يراقبان عبور الأشخاص للجسر؛ إلا أنه وخلال ثوانٍ سقط الجسر بسبب الفيضان؛ ليسقط شخص في النهر وليهرع الأشخاص الباقون إلى الطرف الآخر من الجسر.

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