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542 عقد نكاح وثقتها "العدل" خلال أزمة "كورونا" بالرياض

من خلال بوابة "ناجز" وبعد تعليق الحضور للعمل

أظهرت إحصائية نشرتها وزارة العدل، أن عدد عقود النكاح التي تم توثيقها إلكترونيًا منذ تعليق الحضور للعمل بسبب أزمة كورونا؛ بلغ 542 عقدًا.

وأشارت "العدل" إلى أن خدمة العقد الإلكتروني منذ إطلاقها أخيرًا عبر بوابة ناجز؛ أغنت المستفيدين عن زيارة المحاكم لإتمام إجراءات النكاح.

وزارة العدل عقود النكاح فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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542 عقد نكاح وثقتها "العدل" خلال أزمة "كورونا" بالرياض
سبق

أظهرت إحصائية نشرتها وزارة العدل، أن عدد عقود النكاح التي تم توثيقها إلكترونيًا منذ تعليق الحضور للعمل بسبب أزمة كورونا؛ بلغ 542 عقدًا.

وأشارت "العدل" إلى أن خدمة العقد الإلكتروني منذ إطلاقها أخيرًا عبر بوابة ناجز؛ أغنت المستفيدين عن زيارة المحاكم لإتمام إجراءات النكاح.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
01:11 AM

542 عقد نكاح وثقتها "العدل" خلال أزمة "كورونا" بالرياض

من خلال بوابة "ناجز" وبعد تعليق الحضور للعمل

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فهد الغبيوي - الرياض
7
4,757

أظهرت إحصائية نشرتها وزارة العدل، أن عدد عقود النكاح التي تم توثيقها إلكترونيًا منذ تعليق الحضور للعمل بسبب أزمة كورونا؛ بلغ 542 عقدًا.

وأشارت "العدل" إلى أن خدمة العقد الإلكتروني منذ إطلاقها أخيرًا عبر بوابة ناجز؛ أغنت المستفيدين عن زيارة المحاكم لإتمام إجراءات النكاح.

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