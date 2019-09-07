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انطلاق البرنامج التدريبي لرواد النشاط في التعليم على "العرضة السعودية".. غداً

في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض

ينطلق غدًا (الأحد)، البرنامج التدريبي لتدريب المشرفين ورواد النشاط في وزارة التعليم على العرضة السعودية، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

وقالت دارة الملك عبدالعزيز، في تغريدة من حسابها بـ"تويتر": إن "المركز الوطني للعرضة السعودية يطلق برنامج تدريب العرضة السعودية، بالتعاون مع وزارة التعليم لتدريب عدد من المشرفين ورواد النشاط في الوزارة، ابتداءً من الأحد المقبل، ١٤٤١/١/٩هـ؛ ليتمكنوا من تدريب الطلاب في برنامج عن العرضة للنشاط في المدارس".

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انطلاق البرنامج التدريبي لرواد النشاط في التعليم على "العرضة السعودية".. غداً
سبق

ينطلق غدًا (الأحد)، البرنامج التدريبي لتدريب المشرفين ورواد النشاط في وزارة التعليم على العرضة السعودية، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

وقالت دارة الملك عبدالعزيز، في تغريدة من حسابها بـ"تويتر": إن "المركز الوطني للعرضة السعودية يطلق برنامج تدريب العرضة السعودية، بالتعاون مع وزارة التعليم لتدريب عدد من المشرفين ورواد النشاط في الوزارة، ابتداءً من الأحد المقبل، ١٤٤١/١/٩هـ؛ ليتمكنوا من تدريب الطلاب في برنامج عن العرضة للنشاط في المدارس".

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
06:19 PM

انطلاق البرنامج التدريبي لرواد النشاط في التعليم على "العرضة السعودية".. غداً

في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينطلق غدًا (الأحد)، البرنامج التدريبي لتدريب المشرفين ورواد النشاط في وزارة التعليم على العرضة السعودية، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

وقالت دارة الملك عبدالعزيز، في تغريدة من حسابها بـ"تويتر": إن "المركز الوطني للعرضة السعودية يطلق برنامج تدريب العرضة السعودية، بالتعاون مع وزارة التعليم لتدريب عدد من المشرفين ورواد النشاط في الوزارة، ابتداءً من الأحد المقبل، ١٤٤١/١/٩هـ؛ ليتمكنوا من تدريب الطلاب في برنامج عن العرضة للنشاط في المدارس".

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