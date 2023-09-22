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نائب مدير صحة نجران يهنئ خادم الحرمين وولي عهده باليوم الوطني

قال: فرصة لاستعراض مسيرة بلد يخطو بهمة نحو القمة

رفع نائب مدير عام صحة نجران، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، أسمى عبارات التهاني، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والشعب السعودي النبيل، بمناسبة الذكرى السعيدة لليوم الوطني التاسع والثمانين.

وقال "بني هميم": إن "ذكرى اليوم الوطني مناسبة فخر واعتزاز لكل مواطن يستذكر فيها ملحمة توحيد وطننا الغالي على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الًرحمن -طيب الله ثراه -، ويستعرض فيها مسيرة العطاء والبناء التي واصلها أبناؤه من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -".

وأضاف "بني هميم" أن المملكة تشهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - ازدهارًا اقتصاديًا ومعرفيًا تواكبه قوة سياسية رُسمت ملامحها بالحزم والعزة فكانت الهمة دافعًا إلى القمة، وجاءت رؤية المملكة 2030 لتضع وطننا ضمن استراتيجيات شملت جميع المجالات لتثبت مكانة المملكة وتبني لمستقبل واعد ومشرف، بإذن الله تعالى".

وأشار إلى أن "جميع القطاعات الخدمية، بما فيها الصحية، حظيت بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله - في كل المناطق ومنها نجران، التي شهدت خلال العام الجاري تنفيذ مشاريع تخصصية بقيمة إجمالية تجاوزت 63 مليون ريال، شملت مشاريع إنشاء مركز الأورام ووحدة الحروق، وتطوير مركز جراحات اليوم الواحد، وإنشاء وتجهيز أربعة مراكز رعاية صحية حكومية حديثة، لتصل نسبة المباني الحكومية 83% من إجمالي مراكز المنطقة، إضافة إلى مشروع مركز اضطرابات النمو والسلوك الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة الجنوبية، ومشروع تطوير مستشفى نجران العام البلد في مرحلته الثانية".

ولفت إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن مبادرات برامج التحول الوطني 2020، ووفق ركائز رؤية الوطن 2030، الرامية إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية، وتعزيز صحة المجتمع ووقايتهم من الأمراض المعدية والمزمنة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نائب مدير صحة نجران يهنئ خادم الحرمين وولي عهده باليوم الوطني
سبق

رفع نائب مدير عام صحة نجران، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، أسمى عبارات التهاني، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والشعب السعودي النبيل، بمناسبة الذكرى السعيدة لليوم الوطني التاسع والثمانين.

وقال "بني هميم": إن "ذكرى اليوم الوطني مناسبة فخر واعتزاز لكل مواطن يستذكر فيها ملحمة توحيد وطننا الغالي على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الًرحمن -طيب الله ثراه -، ويستعرض فيها مسيرة العطاء والبناء التي واصلها أبناؤه من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -".

وأضاف "بني هميم" أن المملكة تشهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - ازدهارًا اقتصاديًا ومعرفيًا تواكبه قوة سياسية رُسمت ملامحها بالحزم والعزة فكانت الهمة دافعًا إلى القمة، وجاءت رؤية المملكة 2030 لتضع وطننا ضمن استراتيجيات شملت جميع المجالات لتثبت مكانة المملكة وتبني لمستقبل واعد ومشرف، بإذن الله تعالى".

وأشار إلى أن "جميع القطاعات الخدمية، بما فيها الصحية، حظيت بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله - في كل المناطق ومنها نجران، التي شهدت خلال العام الجاري تنفيذ مشاريع تخصصية بقيمة إجمالية تجاوزت 63 مليون ريال، شملت مشاريع إنشاء مركز الأورام ووحدة الحروق، وتطوير مركز جراحات اليوم الواحد، وإنشاء وتجهيز أربعة مراكز رعاية صحية حكومية حديثة، لتصل نسبة المباني الحكومية 83% من إجمالي مراكز المنطقة، إضافة إلى مشروع مركز اضطرابات النمو والسلوك الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة الجنوبية، ومشروع تطوير مستشفى نجران العام البلد في مرحلته الثانية".

ولفت إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن مبادرات برامج التحول الوطني 2020، ووفق ركائز رؤية الوطن 2030، الرامية إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية، وتعزيز صحة المجتمع ووقايتهم من الأمراض المعدية والمزمنة.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
04:46 PM

نائب مدير صحة نجران يهنئ خادم الحرمين وولي عهده باليوم الوطني

قال: فرصة لاستعراض مسيرة بلد يخطو بهمة نحو القمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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رفع نائب مدير عام صحة نجران، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، أسمى عبارات التهاني، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والشعب السعودي النبيل، بمناسبة الذكرى السعيدة لليوم الوطني التاسع والثمانين.

وقال "بني هميم": إن "ذكرى اليوم الوطني مناسبة فخر واعتزاز لكل مواطن يستذكر فيها ملحمة توحيد وطننا الغالي على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الًرحمن -طيب الله ثراه -، ويستعرض فيها مسيرة العطاء والبناء التي واصلها أبناؤه من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -".

وأضاف "بني هميم" أن المملكة تشهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - ازدهارًا اقتصاديًا ومعرفيًا تواكبه قوة سياسية رُسمت ملامحها بالحزم والعزة فكانت الهمة دافعًا إلى القمة، وجاءت رؤية المملكة 2030 لتضع وطننا ضمن استراتيجيات شملت جميع المجالات لتثبت مكانة المملكة وتبني لمستقبل واعد ومشرف، بإذن الله تعالى".

وأشار إلى أن "جميع القطاعات الخدمية، بما فيها الصحية، حظيت بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله - في كل المناطق ومنها نجران، التي شهدت خلال العام الجاري تنفيذ مشاريع تخصصية بقيمة إجمالية تجاوزت 63 مليون ريال، شملت مشاريع إنشاء مركز الأورام ووحدة الحروق، وتطوير مركز جراحات اليوم الواحد، وإنشاء وتجهيز أربعة مراكز رعاية صحية حكومية حديثة، لتصل نسبة المباني الحكومية 83% من إجمالي مراكز المنطقة، إضافة إلى مشروع مركز اضطرابات النمو والسلوك الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة الجنوبية، ومشروع تطوير مستشفى نجران العام البلد في مرحلته الثانية".

ولفت إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن مبادرات برامج التحول الوطني 2020، ووفق ركائز رؤية الوطن 2030، الرامية إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية، وتعزيز صحة المجتمع ووقايتهم من الأمراض المعدية والمزمنة.

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