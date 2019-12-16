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جسر "المحبة" يؤكد قوة علاقة الرياض والمنامة.. وفرح السعوديين بكأس الخليج شاهد

إعلاميون يعبرون عن مشاعرهم في اليوم الوطني البحريني

شارك عدد من الإعلاميين السعوديين في تقديم التهاني ومشاركة الأشقاء في مملكة البحرين باليوم الوطني البحريني عبر مختلف القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن جسر الملك فهد الذي يربط البلدين شاهد على المحبة بين البلدين الشقيقين.

وقال هاني الحجي، كاتب وإعلامي: "أرفع أسمى أيات التهاني والتبريكات لحكومة وشعب البحرين بمناسبة اليوم الوطني"، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية والبحرين تربطهما علاقات استراتيجية وتاريخية وعلاقات عميقة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وأضاف في لقاء له نشر عبر حساب "إذاعة جدة": "الجسر الذي يربط بين المملكة والبحرين ليس جسراً لترابط تجاري أو اقتصادي ولكن يعبر عن الترابط المعنوي بين شعب المملكة والبحرين الذي تربطهم الأواصر الأسرية والعائلية".

وأبان أنه في الجوانب السياسية تتفق المملكة والبحرين على دعم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وفي دول مجلس التعاون والبحرين عضو في التحالف الدولي.

وتابع أنه على المستوى التجاري والاقتصادي تعتبر البحرين شريكاً إستراتيجياً للمملكة العربية السعودية، فالسوق السعودية هي السوق الأولى للسلع والمنتجات البحرينية وتعتبر البحرين هي الوجهة السياحية الأولى للسعوديين، أما في الملفات الأمنية والعسكرية فهناك تعاون بين البلدين لمحاربة الإرهاب والتطرف ودعم الاستقرار.

واختتم قائلاً إنه على الصعيد الثقافي أقامت المملكة عدداً من الليالي الثقافية للبحرين في معرض الكتاب الدولي للرياض، والبحرين شريك دائم في مهرجان الجنادرية واستضاف معرض البحرين الدولي للكتاب السعودية كضيف شرف وأقام عدداً من الفعاليات، وكل ذلك يعكس عمق العلاقة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين وفي نهائي كأس الخليج لكرة القدم أخيراً رأينا كيف كانت فرحة السعوديين بفوز منتخب البحرين وكأنهم شعب واحد.

من جانبها، قالت سبيكة الدوسري، إعلامية سعودية مقيمة في البحرين، إن السعودية عينها الأولى والبحرين عينها الثانية مضيفة: "لا فرق بينهما عندي، ولا يخفى عليك أني متزوجة من بحريني، وأولادي بحرينيون، والبحرين جزء لا يتجزأ مني في عملي ودراستي وأبنائي، إذا ذهبت إلى البحرين أريد أن أعود إلى السعودية، وإذا ذهبت إلى السعودية أريد أن أعود إلى البحرين. في النهاية قلت لهم: سأقيم في الجسر".

وأردفت: "البحرين هي أقرب دولة في الخليج للسعودية، والعكس صحيح بسبب البعد الجغرافي، فأصبح هناك ترابط قوي على صعيد الزواج والدراسة والعمل، علاقة مكملة لا يمكن أن تفك بسهولة".

الرياض المنامة اليوم الوطني البحريني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جسر "المحبة" يؤكد قوة علاقة الرياض والمنامة.. وفرح السعوديين بكأس الخليج شاهد
سبق

شارك عدد من الإعلاميين السعوديين في تقديم التهاني ومشاركة الأشقاء في مملكة البحرين باليوم الوطني البحريني عبر مختلف القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن جسر الملك فهد الذي يربط البلدين شاهد على المحبة بين البلدين الشقيقين.

وقال هاني الحجي، كاتب وإعلامي: "أرفع أسمى أيات التهاني والتبريكات لحكومة وشعب البحرين بمناسبة اليوم الوطني"، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية والبحرين تربطهما علاقات استراتيجية وتاريخية وعلاقات عميقة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وأضاف في لقاء له نشر عبر حساب "إذاعة جدة": "الجسر الذي يربط بين المملكة والبحرين ليس جسراً لترابط تجاري أو اقتصادي ولكن يعبر عن الترابط المعنوي بين شعب المملكة والبحرين الذي تربطهم الأواصر الأسرية والعائلية".

وأبان أنه في الجوانب السياسية تتفق المملكة والبحرين على دعم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وفي دول مجلس التعاون والبحرين عضو في التحالف الدولي.

وتابع أنه على المستوى التجاري والاقتصادي تعتبر البحرين شريكاً إستراتيجياً للمملكة العربية السعودية، فالسوق السعودية هي السوق الأولى للسلع والمنتجات البحرينية وتعتبر البحرين هي الوجهة السياحية الأولى للسعوديين، أما في الملفات الأمنية والعسكرية فهناك تعاون بين البلدين لمحاربة الإرهاب والتطرف ودعم الاستقرار.

واختتم قائلاً إنه على الصعيد الثقافي أقامت المملكة عدداً من الليالي الثقافية للبحرين في معرض الكتاب الدولي للرياض، والبحرين شريك دائم في مهرجان الجنادرية واستضاف معرض البحرين الدولي للكتاب السعودية كضيف شرف وأقام عدداً من الفعاليات، وكل ذلك يعكس عمق العلاقة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين وفي نهائي كأس الخليج لكرة القدم أخيراً رأينا كيف كانت فرحة السعوديين بفوز منتخب البحرين وكأنهم شعب واحد.

من جانبها، قالت سبيكة الدوسري، إعلامية سعودية مقيمة في البحرين، إن السعودية عينها الأولى والبحرين عينها الثانية مضيفة: "لا فرق بينهما عندي، ولا يخفى عليك أني متزوجة من بحريني، وأولادي بحرينيون، والبحرين جزء لا يتجزأ مني في عملي ودراستي وأبنائي، إذا ذهبت إلى البحرين أريد أن أعود إلى السعودية، وإذا ذهبت إلى السعودية أريد أن أعود إلى البحرين. في النهاية قلت لهم: سأقيم في الجسر".

وأردفت: "البحرين هي أقرب دولة في الخليج للسعودية، والعكس صحيح بسبب البعد الجغرافي، فأصبح هناك ترابط قوي على صعيد الزواج والدراسة والعمل، علاقة مكملة لا يمكن أن تفك بسهولة".

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
08:32 PM

جسر "المحبة" يؤكد قوة علاقة الرياض والمنامة.. وفرح السعوديين بكأس الخليج شاهد

إعلاميون يعبرون عن مشاعرهم في اليوم الوطني البحريني

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زيد الخمشي - الرياض
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شارك عدد من الإعلاميين السعوديين في تقديم التهاني ومشاركة الأشقاء في مملكة البحرين باليوم الوطني البحريني عبر مختلف القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن جسر الملك فهد الذي يربط البلدين شاهد على المحبة بين البلدين الشقيقين.

وقال هاني الحجي، كاتب وإعلامي: "أرفع أسمى أيات التهاني والتبريكات لحكومة وشعب البحرين بمناسبة اليوم الوطني"، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية والبحرين تربطهما علاقات استراتيجية وتاريخية وعلاقات عميقة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وأضاف في لقاء له نشر عبر حساب "إذاعة جدة": "الجسر الذي يربط بين المملكة والبحرين ليس جسراً لترابط تجاري أو اقتصادي ولكن يعبر عن الترابط المعنوي بين شعب المملكة والبحرين الذي تربطهم الأواصر الأسرية والعائلية".

وأبان أنه في الجوانب السياسية تتفق المملكة والبحرين على دعم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وفي دول مجلس التعاون والبحرين عضو في التحالف الدولي.

وتابع أنه على المستوى التجاري والاقتصادي تعتبر البحرين شريكاً إستراتيجياً للمملكة العربية السعودية، فالسوق السعودية هي السوق الأولى للسلع والمنتجات البحرينية وتعتبر البحرين هي الوجهة السياحية الأولى للسعوديين، أما في الملفات الأمنية والعسكرية فهناك تعاون بين البلدين لمحاربة الإرهاب والتطرف ودعم الاستقرار.

واختتم قائلاً إنه على الصعيد الثقافي أقامت المملكة عدداً من الليالي الثقافية للبحرين في معرض الكتاب الدولي للرياض، والبحرين شريك دائم في مهرجان الجنادرية واستضاف معرض البحرين الدولي للكتاب السعودية كضيف شرف وأقام عدداً من الفعاليات، وكل ذلك يعكس عمق العلاقة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين وفي نهائي كأس الخليج لكرة القدم أخيراً رأينا كيف كانت فرحة السعوديين بفوز منتخب البحرين وكأنهم شعب واحد.

من جانبها، قالت سبيكة الدوسري، إعلامية سعودية مقيمة في البحرين، إن السعودية عينها الأولى والبحرين عينها الثانية مضيفة: "لا فرق بينهما عندي، ولا يخفى عليك أني متزوجة من بحريني، وأولادي بحرينيون، والبحرين جزء لا يتجزأ مني في عملي ودراستي وأبنائي، إذا ذهبت إلى البحرين أريد أن أعود إلى السعودية، وإذا ذهبت إلى السعودية أريد أن أعود إلى البحرين. في النهاية قلت لهم: سأقيم في الجسر".

وأردفت: "البحرين هي أقرب دولة في الخليج للسعودية، والعكس صحيح بسبب البعد الجغرافي، فأصبح هناك ترابط قوي على صعيد الزواج والدراسة والعمل، علاقة مكملة لا يمكن أن تفك بسهولة".

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