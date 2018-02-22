النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البوكر العربية.. 6 أعمال في القائمة القصيرة للجائزة بينها رواية سعودية

إعلان الرواية الفائزة في 24 أبريل عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، أمس الأربعاء، القائمة القصيرة للدورة العاشرة، والتي ضمت ست روايات من: العراق، والسودان، وفلسطين، والسعودية، والأردن، وسوريا.

وقال ياسر سليمان رئيس مجلس أمناء الجائزة في مؤتمر صحفي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان: "هذا يوم مهم للجائزة؛ لأننا نحتفل بالدورة العاشرة، هذه الجائزة أحدثت صدى وأحدثت بيئة جديدة للكتابة الروائية العربية".

وضمّت القائمة روايات (ساعة بغداد) للعراقية شهد الراوي، و(زهور تأكلها النار) للسوداني أمير تاج السر، و(وارث الشواهد) للفلسطيني وليد الشرفا، و(الحالة الحرجة للمدعو ك) للسعودي عزيز محمد، و(حرب الكلب الثانية) للأردني إبراهيم نصر الله، و(الخائفون) للسورية ديمة ونوس.

وتشكلت لجنة التحكيم من الأكاديمي والناقد الأردني إبراهيم السعافين والكاتبة السلوفينية باربرا سكوبيتس والروائي الفلسطيني محمود شقير والمترجمة الجزائرية إنعام بيوض والكاتب الإنجليزي من أصل سوداني جمال محجوب.

ووفق "رويترز"، فالجائزة العالمية للرواية العربية هي جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية ترعاها مؤسسة جائزة البوكر في لندن وتدعمها مالياً دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتستحق كل رواية بلغت القائمة القصيرة جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار فيما تحصل الرواية الفائزة على 50 ألف دولار أخرى.

ومن المقرر إعلان اسم الرواية الفائزة في 24 أبريل في الإمارات عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
البوكر العربية.. 6 أعمال في القائمة القصيرة للجائزة بينها رواية سعودية
سبق

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، أمس الأربعاء، القائمة القصيرة للدورة العاشرة، والتي ضمت ست روايات من: العراق، والسودان، وفلسطين، والسعودية، والأردن، وسوريا.

وقال ياسر سليمان رئيس مجلس أمناء الجائزة في مؤتمر صحفي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان: "هذا يوم مهم للجائزة؛ لأننا نحتفل بالدورة العاشرة، هذه الجائزة أحدثت صدى وأحدثت بيئة جديدة للكتابة الروائية العربية".

وضمّت القائمة روايات (ساعة بغداد) للعراقية شهد الراوي، و(زهور تأكلها النار) للسوداني أمير تاج السر، و(وارث الشواهد) للفلسطيني وليد الشرفا، و(الحالة الحرجة للمدعو ك) للسعودي عزيز محمد، و(حرب الكلب الثانية) للأردني إبراهيم نصر الله، و(الخائفون) للسورية ديمة ونوس.

وتشكلت لجنة التحكيم من الأكاديمي والناقد الأردني إبراهيم السعافين والكاتبة السلوفينية باربرا سكوبيتس والروائي الفلسطيني محمود شقير والمترجمة الجزائرية إنعام بيوض والكاتب الإنجليزي من أصل سوداني جمال محجوب.

ووفق "رويترز"، فالجائزة العالمية للرواية العربية هي جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية ترعاها مؤسسة جائزة البوكر في لندن وتدعمها مالياً دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتستحق كل رواية بلغت القائمة القصيرة جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار فيما تحصل الرواية الفائزة على 50 ألف دولار أخرى.

ومن المقرر إعلان اسم الرواية الفائزة في 24 أبريل في الإمارات عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
09:00 AM

البوكر العربية.. 6 أعمال في القائمة القصيرة للجائزة بينها رواية سعودية

إعلان الرواية الفائزة في 24 أبريل عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,572

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، أمس الأربعاء، القائمة القصيرة للدورة العاشرة، والتي ضمت ست روايات من: العراق، والسودان، وفلسطين، والسعودية، والأردن، وسوريا.

وقال ياسر سليمان رئيس مجلس أمناء الجائزة في مؤتمر صحفي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان: "هذا يوم مهم للجائزة؛ لأننا نحتفل بالدورة العاشرة، هذه الجائزة أحدثت صدى وأحدثت بيئة جديدة للكتابة الروائية العربية".

وضمّت القائمة روايات (ساعة بغداد) للعراقية شهد الراوي، و(زهور تأكلها النار) للسوداني أمير تاج السر، و(وارث الشواهد) للفلسطيني وليد الشرفا، و(الحالة الحرجة للمدعو ك) للسعودي عزيز محمد، و(حرب الكلب الثانية) للأردني إبراهيم نصر الله، و(الخائفون) للسورية ديمة ونوس.

وتشكلت لجنة التحكيم من الأكاديمي والناقد الأردني إبراهيم السعافين والكاتبة السلوفينية باربرا سكوبيتس والروائي الفلسطيني محمود شقير والمترجمة الجزائرية إنعام بيوض والكاتب الإنجليزي من أصل سوداني جمال محجوب.

ووفق "رويترز"، فالجائزة العالمية للرواية العربية هي جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية ترعاها مؤسسة جائزة البوكر في لندن وتدعمها مالياً دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتستحق كل رواية بلغت القائمة القصيرة جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار فيما تحصل الرواية الفائزة على 50 ألف دولار أخرى.

ومن المقرر إعلان اسم الرواية الفائزة في 24 أبريل في الإمارات عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,125
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,326
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,925
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,370

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة