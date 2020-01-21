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الهلال: نلعب أمام خصمين.. وكريري: أتمنى من مسؤولي "var" مراجعة حساباتهم

أكدت إدارة نادي الهلال، أنها باتت تلعب مبارياتها في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ضد خصمين "الفريق المقابل" و"تقنية var".

وبحسب ما ذكره المذيع وليد الفراج عبر برنامج "الدوري مع وليد" فإن إدارة النادي تجهز خطاباً سترسله للاتحاد السعودي لكرة القدم مرفق فيه اللقطات التي تعرض لها الفريق من خلال تقنية var و ترى فيها إدارة النادي أن الفريق تعرض لانتهاك خلال عدد من المباريات التي خاضها الفريق في الفترة الماضية.

من جانبه وجه سعود كريري مدير الكرة في الفريق رسالة للمسؤولين عن تقنية var وقال: "أتمنى منهم أن يراجعوا حساباتهم".


وكان الهلال قد تعادل مع مضيفه الفيصلي 2-2 في مباراة مؤجلة من الجولة 12.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال تقنية VAR

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال: نلعب أمام خصمين.. وكريري: أتمنى من مسؤولي "var" مراجعة حساباتهم
سبق

أكدت إدارة نادي الهلال، أنها باتت تلعب مبارياتها في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ضد خصمين "الفريق المقابل" و"تقنية var".

وبحسب ما ذكره المذيع وليد الفراج عبر برنامج "الدوري مع وليد" فإن إدارة النادي تجهز خطاباً سترسله للاتحاد السعودي لكرة القدم مرفق فيه اللقطات التي تعرض لها الفريق من خلال تقنية var و ترى فيها إدارة النادي أن الفريق تعرض لانتهاك خلال عدد من المباريات التي خاضها الفريق في الفترة الماضية.

من جانبه وجه سعود كريري مدير الكرة في الفريق رسالة للمسؤولين عن تقنية var وقال: "أتمنى منهم أن يراجعوا حساباتهم".


وكان الهلال قد تعادل مع مضيفه الفيصلي 2-2 في مباراة مؤجلة من الجولة 12.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
12:26 AM

الهلال: نلعب أمام خصمين.. وكريري: أتمنى من مسؤولي "var" مراجعة حساباتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت إدارة نادي الهلال، أنها باتت تلعب مبارياتها في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ضد خصمين "الفريق المقابل" و"تقنية var".

وبحسب ما ذكره المذيع وليد الفراج عبر برنامج "الدوري مع وليد" فإن إدارة النادي تجهز خطاباً سترسله للاتحاد السعودي لكرة القدم مرفق فيه اللقطات التي تعرض لها الفريق من خلال تقنية var و ترى فيها إدارة النادي أن الفريق تعرض لانتهاك خلال عدد من المباريات التي خاضها الفريق في الفترة الماضية.

من جانبه وجه سعود كريري مدير الكرة في الفريق رسالة للمسؤولين عن تقنية var وقال: "أتمنى منهم أن يراجعوا حساباتهم".


وكان الهلال قد تعادل مع مضيفه الفيصلي 2-2 في مباراة مؤجلة من الجولة 12.

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