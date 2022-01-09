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مصرع 19 شخصا وإصابة العشرات في حريق بمبنى سكني بنيويورك

عمدة المدينة: حياة 32 شخصًا مهددة.. لحظات أليمة نمر بها والأرقام مفزعة

قال عمدة نيويورك إن 19 شخصًا توفوا، اليوم الأحد، من جراء حريق شب بشقة في المدينة، وفقًا لسبوتنيك.

وتفصيلاً، أوضح العمدة إريك آدمز أن الحريق وقع بمبنى سكني في برونوكس، مشيرًا إلى أن الوفيات بينهم 9 أطفال، حسب صحيفة نيويورك دايلي نيوز.

وقالت الصحيفة إنه على الأقل أُصيب 63 شخصًا في الحريق، وتابع العمدة الذي وجد في موقع الحريق أنها لحظات أليمة تمر على مدينة نيويورك، معتبرًا أن الأرقام مفزعة.

وأشار إريك آدامز إلى أن حياة 32 شخصًا مهددة حتى الآن، لافتًا إلى أن الحريق يعد الأسوأ الذي تشهده المدينة في وقتنا الحالي.

ووقع الحريق في العاشرة و54 دقيقة بالتوقيت المحلي، في الدورين الثاني والثالث من المبني، ووصل رجال المطافئ إلى موقع الحريق خلال 3 دقائق.

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مصرع 19 شخصا وإصابة العشرات في حريق بمبنى سكني بنيويورك
سبق

قال عمدة نيويورك إن 19 شخصًا توفوا، اليوم الأحد، من جراء حريق شب بشقة في المدينة، وفقًا لسبوتنيك.

وتفصيلاً، أوضح العمدة إريك آدمز أن الحريق وقع بمبنى سكني في برونوكس، مشيرًا إلى أن الوفيات بينهم 9 أطفال، حسب صحيفة نيويورك دايلي نيوز.

وقالت الصحيفة إنه على الأقل أُصيب 63 شخصًا في الحريق، وتابع العمدة الذي وجد في موقع الحريق أنها لحظات أليمة تمر على مدينة نيويورك، معتبرًا أن الأرقام مفزعة.

وأشار إريك آدامز إلى أن حياة 32 شخصًا مهددة حتى الآن، لافتًا إلى أن الحريق يعد الأسوأ الذي تشهده المدينة في وقتنا الحالي.

ووقع الحريق في العاشرة و54 دقيقة بالتوقيت المحلي، في الدورين الثاني والثالث من المبني، ووصل رجال المطافئ إلى موقع الحريق خلال 3 دقائق.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
11:45 PM
اخر تعديل
10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
03:02 AM

مصرع 19 شخصا وإصابة العشرات في حريق بمبنى سكني بنيويورك

عمدة المدينة: حياة 32 شخصًا مهددة.. لحظات أليمة نمر بها والأرقام مفزعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,016

قال عمدة نيويورك إن 19 شخصًا توفوا، اليوم الأحد، من جراء حريق شب بشقة في المدينة، وفقًا لسبوتنيك.

وتفصيلاً، أوضح العمدة إريك آدمز أن الحريق وقع بمبنى سكني في برونوكس، مشيرًا إلى أن الوفيات بينهم 9 أطفال، حسب صحيفة نيويورك دايلي نيوز.

وقالت الصحيفة إنه على الأقل أُصيب 63 شخصًا في الحريق، وتابع العمدة الذي وجد في موقع الحريق أنها لحظات أليمة تمر على مدينة نيويورك، معتبرًا أن الأرقام مفزعة.

وأشار إريك آدامز إلى أن حياة 32 شخصًا مهددة حتى الآن، لافتًا إلى أن الحريق يعد الأسوأ الذي تشهده المدينة في وقتنا الحالي.

ووقع الحريق في العاشرة و54 دقيقة بالتوقيت المحلي، في الدورين الثاني والثالث من المبني، ووصل رجال المطافئ إلى موقع الحريق خلال 3 دقائق.

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142 مليون ..

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20 أكتوبر
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