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حادث مروري يصيب 11 طالبة جامعية بصامطة

7 حالات غادرن "الطوارئ" وتنويم حالتين بالمستشفى

تعرضت 11 طالبة جامعية لحادث مروري مروع بمحافظة صامطة أدخلن على إثره للمستشفى، فيما باشرت على الفور الجهات الأمنية والإسعافية، ونقلت جميع المصابات لمستشفى صامطة العام.

وأوضح لـ"سبق" مدير مستشفى صامطة العام عبدالله بن أحمد عريشي، أنه عند الساعة الرابعة ونصف من عصر اليوم تلقى المستشفى بلاغاً عن الحادثة من قِبل غرفة العمليات بإدارة الطوارئ.

وأشار إلى أنه جرى إعلان حالة الاستعداد لاستقبال جميع الحالات، وتم استدعاء الطواقم الطبية والتمريضية والفنية للتعامل مع تلك الحالات فور وصولها، وجرى تقديم الرعاية الطبية والإسعافية اللازمة لكافة المصابات.

وأضاف أنه جرى معاينة جميع الحالات البالغ عددها تسع حالات، حيث غادرت سبع حالات من قسم الطوارئ، وتم تنويم حالتين بالمستشفى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حادث مروري يصيب 11 طالبة جامعية بصامطة
سبق

تعرضت 11 طالبة جامعية لحادث مروري مروع بمحافظة صامطة أدخلن على إثره للمستشفى، فيما باشرت على الفور الجهات الأمنية والإسعافية، ونقلت جميع المصابات لمستشفى صامطة العام.

وأوضح لـ"سبق" مدير مستشفى صامطة العام عبدالله بن أحمد عريشي، أنه عند الساعة الرابعة ونصف من عصر اليوم تلقى المستشفى بلاغاً عن الحادثة من قِبل غرفة العمليات بإدارة الطوارئ.

وأشار إلى أنه جرى إعلان حالة الاستعداد لاستقبال جميع الحالات، وتم استدعاء الطواقم الطبية والتمريضية والفنية للتعامل مع تلك الحالات فور وصولها، وجرى تقديم الرعاية الطبية والإسعافية اللازمة لكافة المصابات.

وأضاف أنه جرى معاينة جميع الحالات البالغ عددها تسع حالات، حيث غادرت سبع حالات من قسم الطوارئ، وتم تنويم حالتين بالمستشفى.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
09:30 PM

حادث مروري يصيب 11 طالبة جامعية بصامطة

7 حالات غادرن "الطوارئ" وتنويم حالتين بالمستشفى

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فهد كاملي - جازان
1
1,520

تعرضت 11 طالبة جامعية لحادث مروري مروع بمحافظة صامطة أدخلن على إثره للمستشفى، فيما باشرت على الفور الجهات الأمنية والإسعافية، ونقلت جميع المصابات لمستشفى صامطة العام.

وأوضح لـ"سبق" مدير مستشفى صامطة العام عبدالله بن أحمد عريشي، أنه عند الساعة الرابعة ونصف من عصر اليوم تلقى المستشفى بلاغاً عن الحادثة من قِبل غرفة العمليات بإدارة الطوارئ.

وأشار إلى أنه جرى إعلان حالة الاستعداد لاستقبال جميع الحالات، وتم استدعاء الطواقم الطبية والتمريضية والفنية للتعامل مع تلك الحالات فور وصولها، وجرى تقديم الرعاية الطبية والإسعافية اللازمة لكافة المصابات.

وأضاف أنه جرى معاينة جميع الحالات البالغ عددها تسع حالات، حيث غادرت سبع حالات من قسم الطوارئ، وتم تنويم حالتين بالمستشفى.

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