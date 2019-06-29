أغلى صفقة عقارية بأمريكا.. سعودي يعرض شقته للبيع بسعر 638 مليون ريال

تقع في ناطحة سحاب بمنطقة 432 بارك أفنيو بنيويورك

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن رجل أعمال سعودياً يعتزم عرض شقته في مدينة نيويورك الأمريكية للبيع بسعر يصل إلى 170 مليون دولار (638 مليون ريال).

ووفقاً للتقرير فإن الشقة تقع في ناطحة سحاب بمنطقة 432 بارك أفنيو التي تعد أحد أفخم المجمعات السكنية في نيويورك، مشيراً إلى أن رجل الأعمال السعودي اشترى الشقة قبل 5 سنوات بنصف السعر الحالي.

وفي حال إتمام الصفقة بالسعر المعروض ستكون هذه أغلى صفقة عقارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن الوحدة السكنية التي يمتلكها رجل الأعمال السعودي تقع في الطابق 96، وتزيد مساحتها على 8000 قدم مكعب، وبها 6 غرف نوم.