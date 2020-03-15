بدأ مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بغرب الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة اليوم مباشرة أعماله في مقره الجديد بمكتب الضمان الرئيسي بحي النموذجية، بعد اكتمال تجهيزاته، مودعًا مقره القديم بحي عليشة. ويشغل المكتب مساحة ما يقارب٣٥٠٠ متر مربع ويعمل فيه حالياً ٦١ موظفة موزعات على ٣ أدوار، يضم الدور الأرضي صالة المستفيدات وصالة البطاقات والنقل والتشغيل والصيانة. بينما يضم الدور الأول مكتب المديرة ومساعدتها والسكرتارية والمالية والأرشيف، ويضم الدور الثاني قسم العلاقات العامة وقسم السجناء والبحث والتمكين والاتصالات الإدارية والموارد البشرية والمهجورات والتنسيق والمتابعة. وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي أن المكتب يقدم خدماته لـ32 ألف سيدة ضمانية بإجراءات سهلة وميسرة من خلال العديد من البرامج النقدية والمساندة الأخرى. وأضاف الدكتور السيالي أن هذا الانتقال يأتي ضمن خطط الوزارة الحالية لتوحيد الجهود وتسهيل إجراءات التنقل بين المكاتب على المستفيدين والمستفيدات تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني 2020 وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تتجه إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

يخدم 32 ألف مواطنة.. "الضمان النسوي" بغرب الرياض ينتقل للمبنى الجديد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-15 بدأ مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بغرب الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة اليوم مباشرة أعماله في مقره الجديد بمكتب الضمان الرئيسي بحي النموذجية، بعد اكتمال تجهيزاته، مودعًا مقره القديم بحي عليشة.



ويشغل المكتب مساحة ما يقارب٣٥٠٠ متر مربع ويعمل فيه حالياً ٦١ موظفة موزعات على ٣ أدوار، يضم الدور الأرضي صالة المستفيدات وصالة البطاقات والنقل والتشغيل والصيانة. بينما يضم الدور الأول مكتب المديرة ومساعدتها والسكرتارية والمالية والأرشيف، ويضم الدور الثاني قسم العلاقات العامة وقسم السجناء والبحث والتمكين والاتصالات الإدارية والموارد البشرية والمهجورات والتنسيق والمتابعة.



وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي أن المكتب يقدم خدماته لـ32 ألف سيدة ضمانية بإجراءات سهلة وميسرة من خلال العديد من البرامج النقدية والمساندة الأخرى.



وأضاف الدكتور السيالي أن هذا الانتقال يأتي ضمن خطط الوزارة الحالية لتوحيد الجهود وتسهيل إجراءات التنقل بين المكاتب على المستفيدين والمستفيدات تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني 2020 وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تتجه إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 05:28 PM

يخدم 32 ألف مواطنة.. "الضمان النسوي" بغرب الرياض ينتقل للمبنى الجديد مساحته 3500 ألف م2 بحي النموذجية وبعد اكتمال تجهيزاته





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بدأ مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بغرب الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة اليوم مباشرة أعماله في مقره الجديد بمكتب الضمان الرئيسي بحي النموذجية، بعد اكتمال تجهيزاته، مودعًا مقره القديم بحي عليشة.



ويشغل المكتب مساحة ما يقارب٣٥٠٠ متر مربع ويعمل فيه حالياً ٦١ موظفة موزعات على ٣ أدوار، يضم الدور الأرضي صالة المستفيدات وصالة البطاقات والنقل والتشغيل والصيانة. بينما يضم الدور الأول مكتب المديرة ومساعدتها والسكرتارية والمالية والأرشيف، ويضم الدور الثاني قسم العلاقات العامة وقسم السجناء والبحث والتمكين والاتصالات الإدارية والموارد البشرية والمهجورات والتنسيق والمتابعة.



وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي أن المكتب يقدم خدماته لـ32 ألف سيدة ضمانية بإجراءات سهلة وميسرة من خلال العديد من البرامج النقدية والمساندة الأخرى.



وأضاف الدكتور السيالي أن هذا الانتقال يأتي ضمن خطط الوزارة الحالية لتوحيد الجهود وتسهيل إجراءات التنقل بين المكاتب على المستفيدين والمستفيدات تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني 2020 وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تتجه إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.