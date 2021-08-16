أمطار رعدية على الباحة.. و"الأرصاد" ينبّه: تؤدي إلى تدني الرؤية
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتستمر حتى الساعة 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.
أمطار رعدية على الباحة.. و"الأرصاد" ينبّه: تؤدي إلى تدني الرؤية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-16
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
12:02 PM
أمطار رعدية على الباحة.. و"الأرصاد" ينبّه: تؤدي إلى تدني الرؤية
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتستمر حتى الساعة 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.