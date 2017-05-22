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مقتل مقيم سوداني برصاص مواطن ببيشة.. والأجهزة الأمنية تحقق في الحادث

وقع خلاف بينهما قبيل الإفطار.. والجاني قام بتسليم نفسه لشرطة الحازمي

تحقِّق الأجهزة الأمنية بشرطة بيشة، ممثلة بمركز شرطة الحازمي في جريمة قتل، وقعت مع قرب موعد الإفطار، أمس الثلاثاء، بسبب خلاف بين مواطن وآخر من جنسية سودانية؛ إذ قُتل المقيم بعد إصابته بطلق ناري.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر "سبق" وقوع الجريمة بعد تعرُض مقيم من جنسية سودانية لطلق ناري من مسدس مواطن سعودي بإحدى القرى التابعة لمركز الحازمي بمحافظة بيشة إثر خلاف بينهما قبيل مغرب أمس، مبينًا أن الجاني قام بتسليم نفسه لمركز شرطة الحازمي.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.

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مقتل مقيم سوداني برصاص مواطن ببيشة.. والأجهزة الأمنية تحقق في الحادث
سبق

تحقِّق الأجهزة الأمنية بشرطة بيشة، ممثلة بمركز شرطة الحازمي في جريمة قتل، وقعت مع قرب موعد الإفطار، أمس الثلاثاء، بسبب خلاف بين مواطن وآخر من جنسية سودانية؛ إذ قُتل المقيم بعد إصابته بطلق ناري.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر "سبق" وقوع الجريمة بعد تعرُض مقيم من جنسية سودانية لطلق ناري من مسدس مواطن سعودي بإحدى القرى التابعة لمركز الحازمي بمحافظة بيشة إثر خلاف بينهما قبيل مغرب أمس، مبينًا أن الجاني قام بتسليم نفسه لمركز شرطة الحازمي.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
12:19 AM

مقتل مقيم سوداني برصاص مواطن ببيشة.. والأجهزة الأمنية تحقق في الحادث

وقع خلاف بينهما قبيل الإفطار.. والجاني قام بتسليم نفسه لشرطة الحازمي

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
24
24,581

تحقِّق الأجهزة الأمنية بشرطة بيشة، ممثلة بمركز شرطة الحازمي في جريمة قتل، وقعت مع قرب موعد الإفطار، أمس الثلاثاء، بسبب خلاف بين مواطن وآخر من جنسية سودانية؛ إذ قُتل المقيم بعد إصابته بطلق ناري.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر "سبق" وقوع الجريمة بعد تعرُض مقيم من جنسية سودانية لطلق ناري من مسدس مواطن سعودي بإحدى القرى التابعة لمركز الحازمي بمحافظة بيشة إثر خلاف بينهما قبيل مغرب أمس، مبينًا أن الجاني قام بتسليم نفسه لمركز شرطة الحازمي.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.

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