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استشاري روماتيزم: لا تتجاهلوا تشخيص فيتامين "د".. واحذروا تناول المكملات بدون وصفة

قال: إنه عنصر غذائي أساسي يحتاجه الجسم للعديد من العمليات الحيوية

شدد استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج، على ضرورة الحرص على إجراء فحص فيتامين (د) للرجال والنساء، وذلك بصفة سنوية في حال سلبية النتائج، إذ إنه تحدث مع مرور العمر الكثير من التغيرات الجسمانية ومنها الشعور بالضعف والخمول وآلام العظام وهو ما يستدعي معرفة وضع هذا الفيتامين في الجسم.

الوقاية من الأمراض

وبين "الحاج"، أن فيتامين (د) يعتبر عنصرًا غذائيًا أساسيًا يحتاجه الجسم للعديد من العمليات الحيوية، بما في ذلك بناء العظام القوية والحفاظ عليها، كما يشارك هذا الفيتامين في وظائف مختلفة للجهاز المناعي والجهاز الهضمي والدورة الدموية والجهاز العصبي، حيث يساعد على الوقاية من بعض الأمراض مثل الاكتئاب والسكري والسرطان وأمراض القلب.

التحليل الطبي ضروري

وحذر الدكتور الحاج، من أخذ حبوب مكملات الفيتامين من الصيدلية مباشرة دون تشخيص طبي، إذ يجب أن يحصل الجسم على جرعات طبية محددة، لذا الأفضل والأضمن صحيًا إجراء الكشف الطبي تفاديًا لأي انعكاسات قد تحدث - لا قدر الله - من الاستخدام المباشر دون إجراء التحليل.

التأثيرات الجانبية السلبية

وأشار إلى أن هناك مجموعة من التأثيرات الجانبية السلبية لتناول فيتامين (د)، حسبما أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا".

فقدان العظام

إن تناول كمية كافية من فيتامين (د) ضروري لصحة العظام، لكن تناول كميات كبيرة منه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين K2 في الدم، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة العظام. لتجنب فقدان العظام، يجب تناول مكملات فيتامين (د) بكميات طبيعية.

الغثيان والقيء

الغثيان والقيء من الأعراض الشائعة الأخرى لتناول فيتامين د، والذي يحدث أيضًا بسبب ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم. ومع ذلك، فإن هذه الأعراض ليست شائعة لدى جميع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم.

ارتفاع الكالسيوم

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من فيتامين (د) إلى زيادة كمية الكالسيوم في الدم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ترسب الكالسيوم على الأنسجة والجلد ويمكن أن يؤثر أيضًا على العظام. ارتفاع ضغط الدم وفقدان العظام وتلف الكلى والإرهاق والدوخة من الأمور الشائعة التي تنجم عن ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم.

الفشل الكلوي

الجرعات العالية من فيتامين (د) في الدم يمكن أن تضع ضغطًا غير ضروري على الكلى، حيث إن الكلية مسؤولة عن إخراج الفضلات من الجسم، لذا فإن الإفراط في تناول فيتامين د يجعلها تعمل بجهد أكبر مما يزيد احتمال تعرضها للضرر بمرور الوقت.

استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري روماتيزم: لا تتجاهلوا تشخيص فيتامين "د".. واحذروا تناول المكملات بدون وصفة
سبق

شدد استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج، على ضرورة الحرص على إجراء فحص فيتامين (د) للرجال والنساء، وذلك بصفة سنوية في حال سلبية النتائج، إذ إنه تحدث مع مرور العمر الكثير من التغيرات الجسمانية ومنها الشعور بالضعف والخمول وآلام العظام وهو ما يستدعي معرفة وضع هذا الفيتامين في الجسم.

الوقاية من الأمراض

وبين "الحاج"، أن فيتامين (د) يعتبر عنصرًا غذائيًا أساسيًا يحتاجه الجسم للعديد من العمليات الحيوية، بما في ذلك بناء العظام القوية والحفاظ عليها، كما يشارك هذا الفيتامين في وظائف مختلفة للجهاز المناعي والجهاز الهضمي والدورة الدموية والجهاز العصبي، حيث يساعد على الوقاية من بعض الأمراض مثل الاكتئاب والسكري والسرطان وأمراض القلب.

التحليل الطبي ضروري

وحذر الدكتور الحاج، من أخذ حبوب مكملات الفيتامين من الصيدلية مباشرة دون تشخيص طبي، إذ يجب أن يحصل الجسم على جرعات طبية محددة، لذا الأفضل والأضمن صحيًا إجراء الكشف الطبي تفاديًا لأي انعكاسات قد تحدث - لا قدر الله - من الاستخدام المباشر دون إجراء التحليل.

التأثيرات الجانبية السلبية

وأشار إلى أن هناك مجموعة من التأثيرات الجانبية السلبية لتناول فيتامين (د)، حسبما أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا".

فقدان العظام

إن تناول كمية كافية من فيتامين (د) ضروري لصحة العظام، لكن تناول كميات كبيرة منه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين K2 في الدم، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة العظام. لتجنب فقدان العظام، يجب تناول مكملات فيتامين (د) بكميات طبيعية.

الغثيان والقيء

الغثيان والقيء من الأعراض الشائعة الأخرى لتناول فيتامين د، والذي يحدث أيضًا بسبب ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم. ومع ذلك، فإن هذه الأعراض ليست شائعة لدى جميع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم.

ارتفاع الكالسيوم

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من فيتامين (د) إلى زيادة كمية الكالسيوم في الدم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ترسب الكالسيوم على الأنسجة والجلد ويمكن أن يؤثر أيضًا على العظام. ارتفاع ضغط الدم وفقدان العظام وتلف الكلى والإرهاق والدوخة من الأمور الشائعة التي تنجم عن ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم.

الفشل الكلوي

الجرعات العالية من فيتامين (د) في الدم يمكن أن تضع ضغطًا غير ضروري على الكلى، حيث إن الكلية مسؤولة عن إخراج الفضلات من الجسم، لذا فإن الإفراط في تناول فيتامين د يجعلها تعمل بجهد أكبر مما يزيد احتمال تعرضها للضرر بمرور الوقت.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
05:22 PM

استشاري روماتيزم: لا تتجاهلوا تشخيص فيتامين "د".. واحذروا تناول المكملات بدون وصفة

قال: إنه عنصر غذائي أساسي يحتاجه الجسم للعديد من العمليات الحيوية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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2,457

شدد استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج، على ضرورة الحرص على إجراء فحص فيتامين (د) للرجال والنساء، وذلك بصفة سنوية في حال سلبية النتائج، إذ إنه تحدث مع مرور العمر الكثير من التغيرات الجسمانية ومنها الشعور بالضعف والخمول وآلام العظام وهو ما يستدعي معرفة وضع هذا الفيتامين في الجسم.

الوقاية من الأمراض

وبين "الحاج"، أن فيتامين (د) يعتبر عنصرًا غذائيًا أساسيًا يحتاجه الجسم للعديد من العمليات الحيوية، بما في ذلك بناء العظام القوية والحفاظ عليها، كما يشارك هذا الفيتامين في وظائف مختلفة للجهاز المناعي والجهاز الهضمي والدورة الدموية والجهاز العصبي، حيث يساعد على الوقاية من بعض الأمراض مثل الاكتئاب والسكري والسرطان وأمراض القلب.

التحليل الطبي ضروري

وحذر الدكتور الحاج، من أخذ حبوب مكملات الفيتامين من الصيدلية مباشرة دون تشخيص طبي، إذ يجب أن يحصل الجسم على جرعات طبية محددة، لذا الأفضل والأضمن صحيًا إجراء الكشف الطبي تفاديًا لأي انعكاسات قد تحدث - لا قدر الله - من الاستخدام المباشر دون إجراء التحليل.

التأثيرات الجانبية السلبية

وأشار إلى أن هناك مجموعة من التأثيرات الجانبية السلبية لتناول فيتامين (د)، حسبما أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا".

فقدان العظام

إن تناول كمية كافية من فيتامين (د) ضروري لصحة العظام، لكن تناول كميات كبيرة منه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين K2 في الدم، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة العظام. لتجنب فقدان العظام، يجب تناول مكملات فيتامين (د) بكميات طبيعية.

الغثيان والقيء

الغثيان والقيء من الأعراض الشائعة الأخرى لتناول فيتامين د، والذي يحدث أيضًا بسبب ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم. ومع ذلك، فإن هذه الأعراض ليست شائعة لدى جميع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم.

ارتفاع الكالسيوم

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من فيتامين (د) إلى زيادة كمية الكالسيوم في الدم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ترسب الكالسيوم على الأنسجة والجلد ويمكن أن يؤثر أيضًا على العظام. ارتفاع ضغط الدم وفقدان العظام وتلف الكلى والإرهاق والدوخة من الأمور الشائعة التي تنجم عن ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم.

الفشل الكلوي

الجرعات العالية من فيتامين (د) في الدم يمكن أن تضع ضغطًا غير ضروري على الكلى، حيث إن الكلية مسؤولة عن إخراج الفضلات من الجسم، لذا فإن الإفراط في تناول فيتامين د يجعلها تعمل بجهد أكبر مما يزيد احتمال تعرضها للضرر بمرور الوقت.

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