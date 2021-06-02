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التحالف الإسلامي و"فيصل للبحوث" يدعمان محاربة التطرف والإرهاب

مذكرة تعاون مشترك تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

وقّع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم مذكرة تعاون مشترك مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين التحالف والمنظمات والمراكز العربية والإسلامية والدولية.

ومثل الجانبان خلال التوقيع الأمين العام المكلف للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيّار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والأمين العام المكلف لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية تركي بن محمد الشويعر.

وأكد اللواء المغيدي أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، تجسيدًا للدور الريادي المحلي والإقليمي والدولي للطرفين في محاربة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتمويله، ولتعزيز الرؤية المشتركة بينهما.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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التحالف الإسلامي و"فيصل للبحوث" يدعمان محاربة التطرف والإرهاب
سبق

وقّع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم مذكرة تعاون مشترك مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين التحالف والمنظمات والمراكز العربية والإسلامية والدولية.

ومثل الجانبان خلال التوقيع الأمين العام المكلف للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيّار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والأمين العام المكلف لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية تركي بن محمد الشويعر.

وأكد اللواء المغيدي أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، تجسيدًا للدور الريادي المحلي والإقليمي والدولي للطرفين في محاربة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتمويله، ولتعزيز الرؤية المشتركة بينهما.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
05:20 PM

التحالف الإسلامي و"فيصل للبحوث" يدعمان محاربة التطرف والإرهاب

مذكرة تعاون مشترك تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم مذكرة تعاون مشترك مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين التحالف والمنظمات والمراكز العربية والإسلامية والدولية.

ومثل الجانبان خلال التوقيع الأمين العام المكلف للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيّار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والأمين العام المكلف لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية تركي بن محمد الشويعر.

وأكد اللواء المغيدي أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، تجسيدًا للدور الريادي المحلي والإقليمي والدولي للطرفين في محاربة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتمويله، ولتعزيز الرؤية المشتركة بينهما.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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