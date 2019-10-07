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من الفئة الأضخم عالمياً .. ميناء الملك عبدالله يستقبل سفينة "MSC مينا"

الطاقة الاستيعابية لها 23656 حاوية بطول 400 متر وعرض 61 متراً

استقبل ميناء الملك عبدالله برابغ، أمس، سفينة الحاويات "MSC مينا" التي تُعد من الفئة الأضخم في العالم، وذلك في زيارتها الأولى للمملكة ولميناء الملك عبدالله الذي يتميز بقدرته على استقبال أكبر سفن العالم.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لـ "MSC مينا" 23656 حاوية قياسية، بطول كلي 400 متر, وعرض 61 متراً، وغاطس 16.5 متر.

وتتميّز "MSC مينا" بقدرتها على استيعاب 24 صفاً من الحاويات بارتفاع 13 حاوية لكل صف, كما تصنّف السفينة من الفئات التي تسهم بحسب خبراء النقل في خفض استهلاك الوقود المطلوب لنقل كل حاوية، وبالتالي خفض تكاليف النقل الكلية وكذلك تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأعلن ميناء الملك عبدالله أخيراً إتمامه أكبر عملية تجارية من نوعها في تاريخ المملكة، مع تسلّمه 28 رافعة Liebherr من أحدث الرافعات في العالم، وذلك ضمن التحضيرات للبدء بالمرحلة الجديدة من مشروع توسعة محطات الحاويات.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالله يتميز ببنية تحتية قوية ومتطورة تشمل أرصفة حاويات بعمق 18 متراً وهي الأعمق في العالم، كما أنه مزود بأكبر الرافعات في العالم وأكثرها تطوراً، والتي تستخدم أحدث التقنيات وتتمتع بطاقة رفع تصل إلى 65 طناً, وقدرة على مناولة 25 حاوية، بما يُمكّن الميناء من تقديم الخدمات لسفن الحاويات العملاقة حالياً ومستقبلاً.

ميناء الملك عبدالله رابغ سفينة MSC

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من الفئة الأضخم عالمياً .. ميناء الملك عبدالله يستقبل سفينة "MSC مينا"
سبق

استقبل ميناء الملك عبدالله برابغ، أمس، سفينة الحاويات "MSC مينا" التي تُعد من الفئة الأضخم في العالم، وذلك في زيارتها الأولى للمملكة ولميناء الملك عبدالله الذي يتميز بقدرته على استقبال أكبر سفن العالم.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لـ "MSC مينا" 23656 حاوية قياسية، بطول كلي 400 متر, وعرض 61 متراً، وغاطس 16.5 متر.

وتتميّز "MSC مينا" بقدرتها على استيعاب 24 صفاً من الحاويات بارتفاع 13 حاوية لكل صف, كما تصنّف السفينة من الفئات التي تسهم بحسب خبراء النقل في خفض استهلاك الوقود المطلوب لنقل كل حاوية، وبالتالي خفض تكاليف النقل الكلية وكذلك تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأعلن ميناء الملك عبدالله أخيراً إتمامه أكبر عملية تجارية من نوعها في تاريخ المملكة، مع تسلّمه 28 رافعة Liebherr من أحدث الرافعات في العالم، وذلك ضمن التحضيرات للبدء بالمرحلة الجديدة من مشروع توسعة محطات الحاويات.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالله يتميز ببنية تحتية قوية ومتطورة تشمل أرصفة حاويات بعمق 18 متراً وهي الأعمق في العالم، كما أنه مزود بأكبر الرافعات في العالم وأكثرها تطوراً، والتي تستخدم أحدث التقنيات وتتمتع بطاقة رفع تصل إلى 65 طناً, وقدرة على مناولة 25 حاوية، بما يُمكّن الميناء من تقديم الخدمات لسفن الحاويات العملاقة حالياً ومستقبلاً.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
01:05 PM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
02:44 PM

من الفئة الأضخم عالمياً .. ميناء الملك عبدالله يستقبل سفينة "MSC مينا"

الطاقة الاستيعابية لها 23656 حاوية بطول 400 متر وعرض 61 متراً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبل ميناء الملك عبدالله برابغ، أمس، سفينة الحاويات "MSC مينا" التي تُعد من الفئة الأضخم في العالم، وذلك في زيارتها الأولى للمملكة ولميناء الملك عبدالله الذي يتميز بقدرته على استقبال أكبر سفن العالم.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لـ "MSC مينا" 23656 حاوية قياسية، بطول كلي 400 متر, وعرض 61 متراً، وغاطس 16.5 متر.

وتتميّز "MSC مينا" بقدرتها على استيعاب 24 صفاً من الحاويات بارتفاع 13 حاوية لكل صف, كما تصنّف السفينة من الفئات التي تسهم بحسب خبراء النقل في خفض استهلاك الوقود المطلوب لنقل كل حاوية، وبالتالي خفض تكاليف النقل الكلية وكذلك تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأعلن ميناء الملك عبدالله أخيراً إتمامه أكبر عملية تجارية من نوعها في تاريخ المملكة، مع تسلّمه 28 رافعة Liebherr من أحدث الرافعات في العالم، وذلك ضمن التحضيرات للبدء بالمرحلة الجديدة من مشروع توسعة محطات الحاويات.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالله يتميز ببنية تحتية قوية ومتطورة تشمل أرصفة حاويات بعمق 18 متراً وهي الأعمق في العالم، كما أنه مزود بأكبر الرافعات في العالم وأكثرها تطوراً، والتي تستخدم أحدث التقنيات وتتمتع بطاقة رفع تصل إلى 65 طناً, وقدرة على مناولة 25 حاوية، بما يُمكّن الميناء من تقديم الخدمات لسفن الحاويات العملاقة حالياً ومستقبلاً.

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