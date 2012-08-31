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"الدفاع" توقّع مذكرة تفاهم مع "الإسكان" للاستفادة من مزايا برنامج "سكني"

عروض لجهات تمويلية ووحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين

وقّع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِيَاري، ونائب وزير الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع ووزارة الإسكان ممثلة ببرنامج "سكني"، تتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمنسوبي وزارة الدفاع المستحقين للدعم السكني.

وتتضمن المذكرة التنسيق بين برنامج "إسكان" في وزارة الدفاع وبرنامج "سكني" في وزارة الإسكان لتقديم عروض لمنسوبي وزارة الدفاع عبر عدد من الجهات التمويلية، إضافة إلى عروض الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين. كما تتضمن خدمة المستشار العقاري لعرض أفضل التوصيات التمويلية، والحلول العقارية، وتوفير الخدمات الإلكترونية المتنوعة مثل الاستحقاق الفوري وغيرها، إضافة إلى التنسيق المشترك لبحث الفرص المستقبلية التي تمكن منسوبي الوزارة من الاستفادة من الخدمات والعروض المقدمة لهم.

كما اشتملت المذكرة التعاون المشترك داخل مقارّ وزارة الدفاع وأفرع القوات المسلحة لتمكين مستفيدي الوزارة من الحصول على الخيار السكني الذي يلائمهم من بين الخيارات والحلول المتنوعة بالمنتجات السكنية، والتي تشمل الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، أو الأراضي السكنية، أو البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لسلسلة من الحملات والمبادرات التي نفذها برنامج إسكان بوزارة الدفاع بالتعاون مع برنامج "سكني" في وزارة الإسكان، والذي يهدف إلى تسهيل التملّك السكني للمواطنين عبر توفير حلول متنوعة.

وزارة الإسكان برنامج سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع" توقّع مذكرة تفاهم مع "الإسكان" للاستفادة من مزايا برنامج "سكني"
سبق

وقّع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِيَاري، ونائب وزير الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع ووزارة الإسكان ممثلة ببرنامج "سكني"، تتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمنسوبي وزارة الدفاع المستحقين للدعم السكني.

وتتضمن المذكرة التنسيق بين برنامج "إسكان" في وزارة الدفاع وبرنامج "سكني" في وزارة الإسكان لتقديم عروض لمنسوبي وزارة الدفاع عبر عدد من الجهات التمويلية، إضافة إلى عروض الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين. كما تتضمن خدمة المستشار العقاري لعرض أفضل التوصيات التمويلية، والحلول العقارية، وتوفير الخدمات الإلكترونية المتنوعة مثل الاستحقاق الفوري وغيرها، إضافة إلى التنسيق المشترك لبحث الفرص المستقبلية التي تمكن منسوبي الوزارة من الاستفادة من الخدمات والعروض المقدمة لهم.

كما اشتملت المذكرة التعاون المشترك داخل مقارّ وزارة الدفاع وأفرع القوات المسلحة لتمكين مستفيدي الوزارة من الحصول على الخيار السكني الذي يلائمهم من بين الخيارات والحلول المتنوعة بالمنتجات السكنية، والتي تشمل الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، أو الأراضي السكنية، أو البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لسلسلة من الحملات والمبادرات التي نفذها برنامج إسكان بوزارة الدفاع بالتعاون مع برنامج "سكني" في وزارة الإسكان، والذي يهدف إلى تسهيل التملّك السكني للمواطنين عبر توفير حلول متنوعة.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
04:35 PM

"الدفاع" توقّع مذكرة تفاهم مع "الإسكان" للاستفادة من مزايا برنامج "سكني"

عروض لجهات تمويلية ووحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِيَاري، ونائب وزير الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع ووزارة الإسكان ممثلة ببرنامج "سكني"، تتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمنسوبي وزارة الدفاع المستحقين للدعم السكني.

وتتضمن المذكرة التنسيق بين برنامج "إسكان" في وزارة الدفاع وبرنامج "سكني" في وزارة الإسكان لتقديم عروض لمنسوبي وزارة الدفاع عبر عدد من الجهات التمويلية، إضافة إلى عروض الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين. كما تتضمن خدمة المستشار العقاري لعرض أفضل التوصيات التمويلية، والحلول العقارية، وتوفير الخدمات الإلكترونية المتنوعة مثل الاستحقاق الفوري وغيرها، إضافة إلى التنسيق المشترك لبحث الفرص المستقبلية التي تمكن منسوبي الوزارة من الاستفادة من الخدمات والعروض المقدمة لهم.

كما اشتملت المذكرة التعاون المشترك داخل مقارّ وزارة الدفاع وأفرع القوات المسلحة لتمكين مستفيدي الوزارة من الحصول على الخيار السكني الذي يلائمهم من بين الخيارات والحلول المتنوعة بالمنتجات السكنية، والتي تشمل الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، أو الأراضي السكنية، أو البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لسلسلة من الحملات والمبادرات التي نفذها برنامج إسكان بوزارة الدفاع بالتعاون مع برنامج "سكني" في وزارة الإسكان، والذي يهدف إلى تسهيل التملّك السكني للمواطنين عبر توفير حلول متنوعة.

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