النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

واشنطن: الأكراد أكملوا انسحابهم من مناطق الهجوم التركي

حذرت أنقرة من خرق الاتفاق

أبلغ قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، واشنطن بانسحاب كل المقاتلين الأكراد من المنطقة المحددة شمال شرق سوريا بموجب الاتفاق الأمريكي التركي، بحسب ما أفادت الإدارة الأمريكية اليوم (الثلاثاء).

وذكر مسؤول من الإدارة أن "عبدي" أكد للولايات المتحدة أن "قسد" نفذت كل التزاماتها في إطار الاتفاق بين واشنطن وأنقرة حول وقف إطلاق النار شمال شرق الأراضي السورية.

وأكّد أن واشنطن ستعتبر كل الإجراءات التي ستتخذها تركيا على الأرض ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة، بعد انتهاء المهلة الممتدّة لـ120 ساعة لانسحابهم من الأراضي المحددة؛ خرقًا للاتفاق بين الطرفين؛ مما سيسفر عن فرض عقوبات لا مفرّ منها على الجانب التركي.

وذكر المسؤول أن الولايات المتحدة وتركيا متفقتان على أن انسحاب المسلحين قد تم بالفعل.

وأضاف أن حكومة بلاده تعمل مع السلطات التركية على تحويل نظام تعليق الأعمال القتالية إلى هدنة مستدامة.

واشنطن سوريا تركيا قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الأكراد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
واشنطن: الأكراد أكملوا انسحابهم من مناطق الهجوم التركي
سبق

أبلغ قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، واشنطن بانسحاب كل المقاتلين الأكراد من المنطقة المحددة شمال شرق سوريا بموجب الاتفاق الأمريكي التركي، بحسب ما أفادت الإدارة الأمريكية اليوم (الثلاثاء).

وذكر مسؤول من الإدارة أن "عبدي" أكد للولايات المتحدة أن "قسد" نفذت كل التزاماتها في إطار الاتفاق بين واشنطن وأنقرة حول وقف إطلاق النار شمال شرق الأراضي السورية.

وأكّد أن واشنطن ستعتبر كل الإجراءات التي ستتخذها تركيا على الأرض ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة، بعد انتهاء المهلة الممتدّة لـ120 ساعة لانسحابهم من الأراضي المحددة؛ خرقًا للاتفاق بين الطرفين؛ مما سيسفر عن فرض عقوبات لا مفرّ منها على الجانب التركي.

وذكر المسؤول أن الولايات المتحدة وتركيا متفقتان على أن انسحاب المسلحين قد تم بالفعل.

وأضاف أن حكومة بلاده تعمل مع السلطات التركية على تحويل نظام تعليق الأعمال القتالية إلى هدنة مستدامة.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
09:35 PM

واشنطن: الأكراد أكملوا انسحابهم من مناطق الهجوم التركي

حذرت أنقرة من خرق الاتفاق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
621

أبلغ قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، واشنطن بانسحاب كل المقاتلين الأكراد من المنطقة المحددة شمال شرق سوريا بموجب الاتفاق الأمريكي التركي، بحسب ما أفادت الإدارة الأمريكية اليوم (الثلاثاء).

وذكر مسؤول من الإدارة أن "عبدي" أكد للولايات المتحدة أن "قسد" نفذت كل التزاماتها في إطار الاتفاق بين واشنطن وأنقرة حول وقف إطلاق النار شمال شرق الأراضي السورية.

وأكّد أن واشنطن ستعتبر كل الإجراءات التي ستتخذها تركيا على الأرض ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة، بعد انتهاء المهلة الممتدّة لـ120 ساعة لانسحابهم من الأراضي المحددة؛ خرقًا للاتفاق بين الطرفين؛ مما سيسفر عن فرض عقوبات لا مفرّ منها على الجانب التركي.

وذكر المسؤول أن الولايات المتحدة وتركيا متفقتان على أن انسحاب المسلحين قد تم بالفعل.

وأضاف أن حكومة بلاده تعمل مع السلطات التركية على تحويل نظام تعليق الأعمال القتالية إلى هدنة مستدامة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,167
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,984

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة