مصرف الراجحي يكرم "القبيسي" كأفضل سفير للمسؤولية الاجتماعية

كرّم الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، ستيف بيرتاميني سفير المسؤولية الاجتماعية بالقصيم عبدالمحسن القبيسي، كأفضل أداء للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة، ضمن الحفل السنوي للمصرف.

وأقام مصرف الراجحي برامج اجتماعية في منطقة القصيم كتنظيم مخيم توعوي في مركز أبانات بدعم من المصرف، وبالتعاون مع جامعة القصيم، كما تكفل المصرف بدورات تدريبية للأيتام مع جمعية أبناء ببريدة، إضافة إلى تنظيم برنامج ترفيهي لنزلاء دار المسنين بعنيزة، وعدة برامج بالصحة والتعليم والبيئة.