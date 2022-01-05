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"تيك توك" يختبر زرًّا جديدًا لزيادة مشاركة المقاطع مع الأصدقاء

كشفت تقارير صحفية عالمية، بدء تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك" اختبار زرٍّ جديد يمكنه زيادة مشاركة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن "تيك توك" بدأ في اختبار زر "إعادة النشر"، الذي يسمح للمستخدمين بإعادة مشاركة مقطع مع متابعيهم بشكل أسرع.

ولن تكون تلك الميزة الجديدة متاحة لجميع المستخدمين؛ بل ستظهر لعدد محدود حتى الآن، لحين نهاية اختبارها.

وقال المتحدث باسم "تيك توك": "حاليًا، نجرب طريقة جديدة للأشخاص لمشاركة مقاطع فيديو تيك توك التي يستمتعون بها".

وتظهر الميزة على شكل زر "إعادة نشر" أصفر، جنبًا إلى جنب مع ميزات المشاركة الأخرى للتطبيق، وسيدفع بالفيديو مباشرة إلى الخلاصات الخاصة بأصدقائك.

ويمكنك أيضًا إضافة تعليق موجز يظهر مع المقطع؛ حتى يتمكن أصدقاؤك من رؤية "سبب إعادة نشر هذا الفيديو".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تيك توك" يختبر زرًّا جديدًا لزيادة مشاركة المقاطع مع الأصدقاء
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية، بدء تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك" اختبار زرٍّ جديد يمكنه زيادة مشاركة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن "تيك توك" بدأ في اختبار زر "إعادة النشر"، الذي يسمح للمستخدمين بإعادة مشاركة مقطع مع متابعيهم بشكل أسرع.

ولن تكون تلك الميزة الجديدة متاحة لجميع المستخدمين؛ بل ستظهر لعدد محدود حتى الآن، لحين نهاية اختبارها.

وقال المتحدث باسم "تيك توك": "حاليًا، نجرب طريقة جديدة للأشخاص لمشاركة مقاطع فيديو تيك توك التي يستمتعون بها".

وتظهر الميزة على شكل زر "إعادة نشر" أصفر، جنبًا إلى جنب مع ميزات المشاركة الأخرى للتطبيق، وسيدفع بالفيديو مباشرة إلى الخلاصات الخاصة بأصدقائك.

ويمكنك أيضًا إضافة تعليق موجز يظهر مع المقطع؛ حتى يتمكن أصدقاؤك من رؤية "سبب إعادة نشر هذا الفيديو".

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
01:08 PM

"تيك توك" يختبر زرًّا جديدًا لزيادة مشاركة المقاطع مع الأصدقاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية، بدء تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك" اختبار زرٍّ جديد يمكنه زيادة مشاركة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن "تيك توك" بدأ في اختبار زر "إعادة النشر"، الذي يسمح للمستخدمين بإعادة مشاركة مقطع مع متابعيهم بشكل أسرع.

ولن تكون تلك الميزة الجديدة متاحة لجميع المستخدمين؛ بل ستظهر لعدد محدود حتى الآن، لحين نهاية اختبارها.

وقال المتحدث باسم "تيك توك": "حاليًا، نجرب طريقة جديدة للأشخاص لمشاركة مقاطع فيديو تيك توك التي يستمتعون بها".

وتظهر الميزة على شكل زر "إعادة نشر" أصفر، جنبًا إلى جنب مع ميزات المشاركة الأخرى للتطبيق، وسيدفع بالفيديو مباشرة إلى الخلاصات الخاصة بأصدقائك.

ويمكنك أيضًا إضافة تعليق موجز يظهر مع المقطع؛ حتى يتمكن أصدقاؤك من رؤية "سبب إعادة نشر هذا الفيديو".

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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