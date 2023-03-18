النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جراحة ناجحة لطفل حديث الولادة بمستشفى صامطة العام

يبلغ من العمر نحو 72 ساعة دون فتحة شرجية

أجرى فريق جراحة الأطفال بمستشفى صامطة العام، عملية ناجحة لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر نحو 72 ساعة، وُلد دون فتحة شرجية.

وأجريت الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة لإنعاش الطفل حتى وصل إلى الحالة الصحية المثالية؛ وللوصول إلى التشخيص الدقيق لنوع التشوه الخلقي.

ونجح الفريق الجراحي، برئاسة الدكتور أنور العقلان، في إجراء عملية جراحية لإصلاح وتصنيع الشرج للطفل بمرحلة واحدة.

وتُقدم الرعاية الصحية اللازمة للطفل، لحين استقرار وضعه الصحي، والتأكد من قيام فتحة الشرج بوظيفتها الطبيعية.

من جانبه وجه مدير المستشفى عبد الله بن أحمد عريشي، والمدير الطبي حمدي تعشري؛ شكرهما للفريق الجراحي على نجاح العملية، والتي تدلّ على كفاءة فريق جراحة الأطفال بالمستشفى، وامتدادًا للنجاح الذي تمكن الفريق من إنجازه في عدد من العمليات التي أجريت بالمستشفى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جراحة ناجحة لطفل حديث الولادة بمستشفى صامطة العام
سبق

أجرى فريق جراحة الأطفال بمستشفى صامطة العام، عملية ناجحة لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر نحو 72 ساعة، وُلد دون فتحة شرجية.

وأجريت الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة لإنعاش الطفل حتى وصل إلى الحالة الصحية المثالية؛ وللوصول إلى التشخيص الدقيق لنوع التشوه الخلقي.

ونجح الفريق الجراحي، برئاسة الدكتور أنور العقلان، في إجراء عملية جراحية لإصلاح وتصنيع الشرج للطفل بمرحلة واحدة.

وتُقدم الرعاية الصحية اللازمة للطفل، لحين استقرار وضعه الصحي، والتأكد من قيام فتحة الشرج بوظيفتها الطبيعية.

من جانبه وجه مدير المستشفى عبد الله بن أحمد عريشي، والمدير الطبي حمدي تعشري؛ شكرهما للفريق الجراحي على نجاح العملية، والتي تدلّ على كفاءة فريق جراحة الأطفال بالمستشفى، وامتدادًا للنجاح الذي تمكن الفريق من إنجازه في عدد من العمليات التي أجريت بالمستشفى.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
05:02 PM

جراحة ناجحة لطفل حديث الولادة بمستشفى صامطة العام

يبلغ من العمر نحو 72 ساعة دون فتحة شرجية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
2
1,547

أجرى فريق جراحة الأطفال بمستشفى صامطة العام، عملية ناجحة لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر نحو 72 ساعة، وُلد دون فتحة شرجية.

وأجريت الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة لإنعاش الطفل حتى وصل إلى الحالة الصحية المثالية؛ وللوصول إلى التشخيص الدقيق لنوع التشوه الخلقي.

ونجح الفريق الجراحي، برئاسة الدكتور أنور العقلان، في إجراء عملية جراحية لإصلاح وتصنيع الشرج للطفل بمرحلة واحدة.

وتُقدم الرعاية الصحية اللازمة للطفل، لحين استقرار وضعه الصحي، والتأكد من قيام فتحة الشرج بوظيفتها الطبيعية.

من جانبه وجه مدير المستشفى عبد الله بن أحمد عريشي، والمدير الطبي حمدي تعشري؛ شكرهما للفريق الجراحي على نجاح العملية، والتي تدلّ على كفاءة فريق جراحة الأطفال بالمستشفى، وامتدادًا للنجاح الذي تمكن الفريق من إنجازه في عدد من العمليات التي أجريت بالمستشفى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,371
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,864
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,741
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,906

المقالات

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة