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بالفيديو.. لماذا هبطت اضطرارياً طائرة نائب الرئيس ترامب؟

لم يتعرّض مايك بنس وأفراد طاقمه لخطر أثناء العملية

أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، هبوط الطائرة التي تقل مايك بنس؛ نائب الرئيس الأمريكي، المعروفة باسم "إير فورس 2"، اضطرارياً بمطار مانشستر- بوسطن بولاية نيو هامبشير بعد اصطدام أحد محركاتها بطائر.

وحسب موقع "يورو نيوز" كان بنس؛ في طريقه إلى العاصمة واشنطن حين عادت طائرته أدراجها وهبطت اضطرارياً دون أن يتعرّض بنس وأفراد طاقمه لأيّ خطر في أثناء تلك العملية.

وشُوهد بنس وهو يقف أمام باب الطائرة بينما قام فنيون بفحص المحرّك وإصلاحه حتى تمكنت من الإقلاع مرة أخرى.

وتعد" إير فورس 2" الطائرة الأكثر تأميناً في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد الطائرة الخاصّة بالرئيس والمعروفة باسم "إير فورس ون".

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بالفيديو.. لماذا هبطت اضطرارياً طائرة نائب الرئيس ترامب؟
سبق

أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، هبوط الطائرة التي تقل مايك بنس؛ نائب الرئيس الأمريكي، المعروفة باسم "إير فورس 2"، اضطرارياً بمطار مانشستر- بوسطن بولاية نيو هامبشير بعد اصطدام أحد محركاتها بطائر.

وحسب موقع "يورو نيوز" كان بنس؛ في طريقه إلى العاصمة واشنطن حين عادت طائرته أدراجها وهبطت اضطرارياً دون أن يتعرّض بنس وأفراد طاقمه لأيّ خطر في أثناء تلك العملية.

وشُوهد بنس وهو يقف أمام باب الطائرة بينما قام فنيون بفحص المحرّك وإصلاحه حتى تمكنت من الإقلاع مرة أخرى.

وتعد" إير فورس 2" الطائرة الأكثر تأميناً في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد الطائرة الخاصّة بالرئيس والمعروفة باسم "إير فورس ون".

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
01:13 PM

بالفيديو.. لماذا هبطت اضطرارياً طائرة نائب الرئيس ترامب؟

لم يتعرّض مايك بنس وأفراد طاقمه لخطر أثناء العملية

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
3,106

أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، هبوط الطائرة التي تقل مايك بنس؛ نائب الرئيس الأمريكي، المعروفة باسم "إير فورس 2"، اضطرارياً بمطار مانشستر- بوسطن بولاية نيو هامبشير بعد اصطدام أحد محركاتها بطائر.

وحسب موقع "يورو نيوز" كان بنس؛ في طريقه إلى العاصمة واشنطن حين عادت طائرته أدراجها وهبطت اضطرارياً دون أن يتعرّض بنس وأفراد طاقمه لأيّ خطر في أثناء تلك العملية.

وشُوهد بنس وهو يقف أمام باب الطائرة بينما قام فنيون بفحص المحرّك وإصلاحه حتى تمكنت من الإقلاع مرة أخرى.

وتعد" إير فورس 2" الطائرة الأكثر تأميناً في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد الطائرة الخاصّة بالرئيس والمعروفة باسم "إير فورس ون".

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