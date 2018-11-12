"زهران" يكشف سبب الهزات الأرضية بأملج ويتوقع استمرارها لفترة بلا خطورة

"أبا الخيل" طمأن سكان المنطقة: الوضع آمن ولا يوجد ما يدعو للخوف

وقف مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور هاني زهران، اليوم الاثنين، على مركز الهزات الأرضية الذي يقع على بعد ٢٥ كم جنوب شرق مدينة أملج.

وتفصيلًا: قال الدكتور زهران عقب الجولة: إن سبب الهزات الأرضية التي شهدتها هذه المنطقة هو وجود صدوع ذات إزاحة رأسية تتبع نظام صدوع البحر الأحمر، وتسمى بصدوع سفح الجبل؛ حيث تكونت هذه الصدوع نتيجة التمدد القشري الناتج عن عمليات الشد الحركي "التكتوني" في المنطقة والمرتبطة بحركة الصفيحة العربية، بالإضافة إلى وجود صدع في اتجاه الشمال الشرقي – الجنوب الغربي في المنطقة يتقاطع مع الصدعين العادية الحديثة.

وأضاف: بالرجوع إلى خرائط النشاط الزلزالي بهذه المنطقة خلال السنوات الماضية ومنذ عام 2007م وحتى تاريخه، اتضح أن النشاط الزلزالي يمتد مع مرور الزمن من مواقع الزلازل الأولية داخل حرة الشاقة عامي 2007م و2009م باتجاه خارج الحرة، ويتضح لنا أيضًا من خلال قياس عمق وحرارة مياه الآبار بمنطقة الهزات الأرضية؛ أن عمق هذه المياه ضحل جدًّا وحرارة هذه المياه أعلى نسبيًّا من المناطق التي حولها؛ مما يعني أنها تأثرت بهذه الصُّدُوع.



وأشار إلى أن الهيئة بصدد إضافة محطتي رصد زلزالي جديدة حول منطقة النشاط الزلزالي الحالي، ومحطتي عجلة لقياس التسارع لإجراء دراسة لاستنباط نموذج ثلاثي الأبعاد لسرعة الموجات الزلزالية باستخدام عدة تقنيات مختلفة لتحديد توزيعات سماكة القشرة الأرضية والتراكيب الجيولوجية، بالإضافة إلى تحديد مكامن الخطورة الزلزالية.

وتابع: يأتي ذلك مع الاستمرار في مراقبة النشاط الحراري وقلوية وملوحة المياه الجوفية بهذه المنطقة، وأيضًا معاملات تكبير واضمحلال الموجات السيزمية والترددات السائدة وسرعات القص حتى عمق (30) مترًا، وعمل خرائط تمنطق زلزالي دقيق، وكذلك إجراء تقييم للمخاطر الزلزالية التي قد تتعرض لها المنطقة.



وتوقع زهران استمرار هذا النشاط الزلزالي المحلي في الفترة القادمة بشكل ضعيف دون تشكيل أي خطورة على المناطق المجاورة؛ حيث وصل عدد الهزات التي تم رصدها حتى تاريخ اليوم إلى 129 هزة أرضية أعلاها بدرجة 3.7 على مقياس ريختر، مؤكدًا في نفس الوقت ضرورة تطبيق كود البناء المقاوم للزلازل.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبالخيل: إن دور المركز الوطني بالهيئة لا يقتصر فقط على متابعة ورصد الهزات الأرضية وإعداد الدراسات والتقارير ووضع الحلول؛ بل يقوم بتثقيف وتوعية المجتمع بأخطار الزلازل والبراكين وكيفية التصرف أثناء وبعد الهزات الأرضية، بالإضافة إلى تزويدهم بالمعلومات والأدوات الواجب توفرها لدى السكان.



وطمأن "أباالخيل" السكان المتواجدين في المناطق المجاورة لمركز الهزات الأرضية التي تعرضت لها المنطقة مؤخرًا، بأن الوضع آمن ولا يوجد ما يدعو للخوف أو القلق.