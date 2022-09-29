النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليم الرياض يمدّد فترة ترشيح منسقي الموهوبين

حتى بداية ربيع الأول.. لإتاحة فرصة أكبر

مدّدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة الموهوبين فترة ترشيح معلم للعمل كمنسق موهوبين في المدارس للعام الدراسي ١٤٤٣، إلى غرة ربيع الأول.

جاء ذلك رغبة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المدارس للاستفادة من برامج الموهوبين والمساهمة في نشر ثقافة الموهبة والإبداع.

وأكد مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيّل، أهمية تعبئة الاستمارة الإلكترونية والورقية بدقة ووضوح وإرسالها على البريد الإلكتروني: almwhoben@gmail.com أو تسليمها لإدارة الموهوبين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تعليم الرياض يمدّد فترة ترشيح منسقي الموهوبين
سبق

مدّدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة الموهوبين فترة ترشيح معلم للعمل كمنسق موهوبين في المدارس للعام الدراسي ١٤٤٣، إلى غرة ربيع الأول.

جاء ذلك رغبة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المدارس للاستفادة من برامج الموهوبين والمساهمة في نشر ثقافة الموهبة والإبداع.

وأكد مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيّل، أهمية تعبئة الاستمارة الإلكترونية والورقية بدقة ووضوح وإرسالها على البريد الإلكتروني: almwhoben@gmail.com أو تسليمها لإدارة الموهوبين.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
02:04 PM

تعليم الرياض يمدّد فترة ترشيح منسقي الموهوبين

حتى بداية ربيع الأول.. لإتاحة فرصة أكبر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
27

مدّدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة الموهوبين فترة ترشيح معلم للعمل كمنسق موهوبين في المدارس للعام الدراسي ١٤٤٣، إلى غرة ربيع الأول.

جاء ذلك رغبة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المدارس للاستفادة من برامج الموهوبين والمساهمة في نشر ثقافة الموهبة والإبداع.

وأكد مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيّل، أهمية تعبئة الاستمارة الإلكترونية والورقية بدقة ووضوح وإرسالها على البريد الإلكتروني: almwhoben@gmail.com أو تسليمها لإدارة الموهوبين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,769
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,946
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,370

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة