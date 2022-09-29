تعليم الرياض يمدّد فترة ترشيح منسقي الموهوبين

حتى بداية ربيع الأول.. لإتاحة فرصة أكبر

مدّدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة الموهوبين فترة ترشيح معلم للعمل كمنسق موهوبين في المدارس للعام الدراسي ١٤٤٣، إلى غرة ربيع الأول.

جاء ذلك رغبة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المدارس للاستفادة من برامج الموهوبين والمساهمة في نشر ثقافة الموهبة والإبداع.

وأكد مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيّل، أهمية تعبئة الاستمارة الإلكترونية والورقية بدقة ووضوح وإرسالها على البريد الإلكتروني: almwhoben@gmail.com أو تسليمها لإدارة الموهوبين.